Rum Göçmenlerine Fon

THEOHARUS RUM GÖÇMENLERİN DESTEKLENMESİ İÇİN FON KURULMASINDAN DA BAHSETTİ

DİSİ Avrupa Parlamentosu üyesi Eleni Theoharus, doğal gazın Kıbrıs sorununun doğru çözümü için teşvik olması gerektiğini, ayrıca Rum göçmenlerin de desteklenmesinde kullanılması gerektiğini ifade etti.

Fileleftheros gazetesine göre DİSİ AP üyesi Eleni Theoharus yaptığı açıklamada, doğal gazın, Kıbrıs sorununun doğru çözümü, Kıbrıslı Türklerin ve Kuzey bölgelerinin, BM ve AB tarafından tanınan “Kıbrıs Cumhuriyeti”ne yeniden entegrasyonu, ayrıca ileri sürdükleri “işgalin yaralarının” sarılması için bir teşvik ve araç olması gerektiğini savundu.

Theoharus, doğal gaz giderlerinden, Kuzey’deki Rum mallarının kurtarılmasının ve de Rum göçmenler için fon oluşturulmasının da sağlanabileceğini ileri sürdü ve Rum göçmenlerden bir çoğunun ekonomik sorunlarla boğuştuğunu, tazminat için Türkiye’ye yönelmek zorunda kaldığını söyledi.