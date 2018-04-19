Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in İngiltere etkinliği



Lefkoşa, 19 Nisan 18 : Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Londra’da, İngiltere’de yaşayan Rumlar ile Yahudilerin birlikte düzenledikleri etkinliğe katıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in katılımıyla İngiltere’de yaşayan Rumlar ile Yahudilerin birlikte düzenlediği etkinlikte, sıkı işbirliğine ilişkin karşılıklı niyetin teyit edildiğini yazdı.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, yaptığı konuşmada, Rum ve Yahudi toplumu arasındaki ilişkilerin derinliğinden, yakınlığından ve dostluk bağlarından söz etti.

İki halk arasındaki ilişkilerin önemli oranda geliştiğine dikkati çeken Hristodulidis, bu ilişkilerin, Güney Kıbrıs ve İsrail arasındaki, özellikle diaspora, enerji, savunma ve güvenlik alanlarındaki stratejik işbirliği düzeyini de geliştirdiğini ifade etti.

Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail arasındaki üçlü işbirliğinden ve Doğu Akdeniz’deki vizyonlarından da bahseden Hristodulidis, etkinliğin, ortak vizyonun teyidini teşkil ettiğini de söyledi.

(FK/HA)