Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis, Berlin’de temaslarda bulunacak

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Eylül ayında Berlin’de temaslarda bulunacağı haber verildi.



Fileleftheros gazetesi “elde ettiği bilgilere” dayanarak, Hristodulidis’in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28–29 Eylül tarihlerinde Berlin’e gerçekleştirmesi beklenen ziyaretinden yaklaşık üç hafta önce, 10–11 Eylül tarihlerinde Berlin’de, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Almanya’nın Avrupa Konularından Sorumlu Bakanı Mihael Rot ile görüşmesinin beklendiğini haber verdi.



Gazete, “aynı bilgilere” göre, Hristodulidis’in; Türkiye’nin Gümrük Birliği’nin yükseltilmesinin; Ankara’nın, Güney Kıbrıs’tan yapılan ticarete ambargo konulmasının sonlandırılması ve Türk limanlarının açılması merkezde olmak üzere, “Kıbrıs”la ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi, aynı zamanda Kıbrıs sorununun çözümü gidişatına yönelik elle tutulur hareketlerde bulunmasını gerektirdiğini açıklığa kavuşturacağını belirtti.



Ankara’nın Güney Kıbrıs’tan yapılan ticarete ambargo uygulamasının, Rum kesimine politik ve ekonomik maliyeti olduğunu yazan gazete, bunun; Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’nin Gümrük Birliği’nin yükseltilmesini önermesini ve bunda ısrar etmesini ise önlemediğine işaret etti.



Gazete, Rum kesiminin birkaç hafta önce Daimi Temsilciler Komitesi’nde (COREPER), sahip olduğu tüm politik ve hukuki araçlarla, Türkiye’nin Gümrük Birliği’nin yükseltilmesine ilişkin her çabaya itiraz edeceği uyarısında bulunduğunu da anımsattı.



Hristodulidis’in kısa zaman önce gerçekleştirdikleri görüşmede, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’ye, Rum kesiminin Türkiye’nin Gümrük Birliği’nin yükseltilmesine rıza göstermesinin söz konusu olmadığını söylediğini de ileten gazete, Hristodulidis’in Ankara’nın Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin yükümlülükleri ile “Kıbrıs”la ilgili yükümlülüklerinin yerine getirilmesine gönderme yaptığını aktardı.



Gazete, Hristodulidis’in benzer mesajları, Ağustos ayı sonunda Avusturya’daki “Gymnich” toplantısı çerçevesinde vermesinin beklendiğini de belirtti.



Hristodulidis’in, Berlin’deki temasları çerçevesinde, öncesinde olumlu sonuca ilişkin perspektifler meydana getirecek uygun hazırlık yapılması şartıyla, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması gerektiği konusunda Almanya hükümetini siyasi aşamada da bilgilendirmesinin beklendiğini kaydeden gazete, Hristodulidis’e Almanya temasları sırasında Güney Kıbrıs’ın Berlin Büyükelçisi Andreas Hacihrisathu’nun eşlik edeceğini ekledi.



