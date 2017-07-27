Güney Kıbrıs:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

27 Temmuz 2017 Perşembe 10:13

Rum Bakanlar Kurulu’ndan Tıbbi Kenevire Onay

Rum Bakanlar Kurulu’nun Güney Kıbrıs’ta tıbbi kenevir yetiştirilmesi ve işlenmesine ilişkin yasa tasarısına onay verdiği bildirildi.

Rum Bakanlar Kurulu'ndan Tıbbi Kenevire Onay
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

 Rum Bakanlar Kurulu’nun Güney Kıbrıs’ta tıbbi kenevir yetiştirilmesi ve işlenmesine ilişkin yasa tasarısına onay verdiği bildirildi.

Politis gazetesi, yasa tasarısının Rum Meclisi’nin de onayından geçmesi durumunda, bu alanda faaliyet göstermek isteyen yabancı yatırımcılar için yolun açılmış olacağını yazdı.

Rum Sağlık Bakanı Yorgos Pamporidis yaptığı açıklamada, yenilikçi bir yasa tasarısının söz konusu olduğuna dikkat çekti.

Pamporidis, hedeflerinin, Güney Kıbrıs’ta tıbbi kenevirin yetiştirilmesine yönelik verilecek iki izne yabancı yatırımcıların ilgilerini çekmek olduğunu da belirtti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maronitlerin KKTC’deki Köylerine Dönmesine İmkan Sağlanması Kararının Yankıları Maronitlerin KKTC’deki Köylerine Dönmesine İmkan...
Lillikas Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras İle Görüştü Lillikas Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras İle...
Vasiliko’da Asetilen Sızıntısı Yangın Çıkardı Vasiliko’da Asetilen Sızıntısı Yangın Çıkardı
Güney Kıbrıs-yunanistan-israil Arasında Yangın Söndürme Alanında İşbirliği Önerisi Güney Kıbrıs-yunanistan-israil Arasında Yangın...
Rum Diplomatik Misyon Şefleri Güney’de Toplanıyor Rum Diplomatik Misyon Şefleri Güney’de Toplanıyor
Anastasiadis Tutanakları Yayımlamaktan Vazgeçti Anastasiadis Tutanakları Yayımlamaktan Vazgeçti
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Maronitlerin KKTC’deki Köylerine Dönmesine...
Maronitlerin KKTC’deki köylerine dönmesine imkan sağlanması kararı Rum basınında geniş yer aldı.

Haberi Oku