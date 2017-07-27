Rum Bakanlar Kurulu’ndan Tıbbi Kenevire Onay

Rum Bakanlar Kurulu’nun Güney Kıbrıs’ta tıbbi kenevir yetiştirilmesi ve işlenmesine ilişkin yasa tasarısına onay verdiği bildirildi.

Rum Bakanlar Kurulu’nun Güney Kıbrıs’ta tıbbi kenevir yetiştirilmesi ve işlenmesine ilişkin yasa tasarısına onay verdiği bildirildi.

Politis gazetesi, yasa tasarısının Rum Meclisi’nin de onayından geçmesi durumunda, bu alanda faaliyet göstermek isteyen yabancı yatırımcılar için yolun açılmış olacağını yazdı.

Rum Sağlık Bakanı Yorgos Pamporidis yaptığı açıklamada, yenilikçi bir yasa tasarısının söz konusu olduğuna dikkat çekti.

Pamporidis, hedeflerinin, Güney Kıbrıs’ta tıbbi kenevirin yetiştirilmesine yönelik verilecek iki izne yabancı yatırımcıların ilgilerini çekmek olduğunu da belirtti.