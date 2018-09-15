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Rum Avukat Dimitriadis: “Yoannu Davasını Kapatmayın”

Ahilleas Dimitriadis isimli Rum avukat, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne mektup göndererek Andriani Yoannu davasının, KKTC’deki eski malı için Taşınmaz Mal Komisyonu’ndan (TMK) talep ettiği tazminat ödenmeden kapatılmamasını istedi.

Rum Avukat Dimitriadis: “Yoannu Davasını Kapatmayın”

Ahilleas Dimitriadis isimli Rum avukat, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne mektup göndererek Andriani Yoannu davasının, KKTC’deki eski malı için Taşınmaz Mal Komisyonu’ndan (TMK) talep ettiği tazminat ödenmeden kapatılmamasını istedi.

15 Eylül 2018 Cumartesi 08:50
Rum Avukat Dimitriadis: “Yoannu Davasını Kapatmayın”

Ahilleas Dimitriadis isimli Rum avukat, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne mektup göndererek Andriani Yoannu davasının, KKTC’deki eski malı için Taşınmaz Mal Komisyonu’ndan (TMK) talep ettiği tazminat ödenmeden kapatılmamasını istedi.


Haravgi ve diğer gazetelere göre, TMK’yı “yine kendisi tarafından karar verilen tazminatları zamanında ödememekle, yarattığı gecikme süresi için faiz de vermemekle” suçlayan Dimitriadis, Yoannu’nun, Kumyalı’daki 5 dönüm arazisi için 2008’de TMK’ya başvurduğunu ancak malıyla ilgili tazminat davasının geciktirildiği gerekçesiyle başvurduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) geçen aralık ayında manevi tazminata hükmettiğini anlattı.


Ahilleas Dimitriadis Türkiye’nin manevi tazminatı belirtilen süre içerisinde ödediğini ancak Kumyalı’daki eski malıyla ilgili tazminat davası sürecinin halen devam ettiğini, mahkemenin 2-3 Ekim’de tamamlanacağını kaydettiği mektubunda, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nden, bu mahkeme sonuçlanana kadar bu davayı kapatmamasını istedi.

Son Güncelleme: 15.09.2018 13:01
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