Protara’da 5 otel borca karşılık satılıyor

Güney Kıbrıs’ın turistik beldelerinden “Protara”da bulunan 5 otelin, “Kıbrıs Bankası”na olan borçlarından dolayı satışa çıkarılacağı haber verildi.

Fileleftheros önümüzdeki günlerde Kıbrıs Bankası’nın “Gayrımenkul Yönetim Müdürlüğü (REMU)” isimli internet sitesinde satışı ilan edilecek otellerden ikisinin Protara-Fig Tree körfezi ve Greko Burnu’nda bulunduğunu yazdı.

Haberde toplam değeri 78 milyon Euro olan 9 otelin 2017 sonundan beridir REMU’da satış beklediği kaydedilerek, borca karşılık satışa sunulacak 5 yeni otelin değerlerinin ise 4,5 ile 9 milyon Euro arasında olduğuna dikkat çekildi.