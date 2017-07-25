Güney Kıbrıs:
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25 Temmuz 2017 Salı 07:39

Partiler Eide’nin Sözlerini Yorumladı

Rum partilerin, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin açıklamalarını yorumlarken hem tepki gösterdiği hem de endişelerini dile getirdikleri belirtildi.

Partiler Eide'nin Sözlerini Yorumladı
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Rum partilerin, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin açıklamalarını yorumlarken hem tepki gösterdiği hem de endişelerini dile getirdikleri belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum siyasilerin, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin açıklamalarına yönelik yorumlarına yer verdi.

Habere göre, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Eide’nin geçtiğimiz günlerde, Rum  basınında yer alan söyleşilerinde yapmış olduğu açıklamalara atıfta bulunarak, Eide’nin, Crans-Montana’da gerçekte neler olduğuna dair soru işareti yarattığını ifade etti. Kiprianu, son gelişmelerin kendilerini endişelendirmesi gerektiğini söyledi.

Eide’ye atıfta bulunarak, kendilerinin “Eide’yi yurt dışında ateşe atabileceklerini”, ancak  BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Eide’ye, Güvenlik Konseyi’nin ise yaptığı çalışmaya tam destek belirttiğini ifade eden Kiprianu, BM’nin kendilerine, sorumluluk çerçevesinin dışına çıkan Türkiye’ye değil, iki toplumun müzakerelere yeniden başlamasını kendilerinden istemeleri için önlerine yeni bir şeyle gidecek olmasının dışında bir şey yapmasının söz konusu olmadığını söylediğini belirtti. 

Kiprianu, artık burada, kendilerinin ne söylediğinin öneminin değil, daha fazla uluslararası toplum tarafından hazırlanacak olan ilgili raporlarda kaydedilecek olanların öneminin bulunduğunu söyledi. 

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, Eide’nin Crans-Montana’daki müzakerelerin başarısızlığının sorumluluğuna ilişkin açıklamasının, Türkiye’nin Kıbrıs Rum tarafının tekliflerine karşılık vereceği veya uluslararası toplumun Türkiye’ye sorumluluk yükleyeceği şeklindeki masalın yıkıldığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Papadopulos, Kıbrıs Rum tarafının her şeyi veya hemen hemen her şeyi verdiğini ancak teşekkür yerine suçlamalar aldığını savundu. Papadopulos açıklamasında ayrıca, yabancıların tebriklerinin, tavizlerinin devam ettiği sürece olduğunu da ifade etti.

EDEK yaptığı açıklamada, Rum lider Anastasiadis’ten, Eide’nin Türk tezlerine yönelik tek yanlı tutumu nedeniyle Eide’nin görevinden uzaklaştırılmasını talep etmesini istedi.
   
EDEK açıklamasında ayrıca, konferansın başarısızlığa uğramasında Eide’nin önemli bir payının bulunduğunu, çünkü iyi bir hazırlık ve yönetim yapmadığını belirtti.

Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği de açıklamasında, Eide’nin görevinden uzaklaştırılmasını talep etti. Parti, Eide’nin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşmesinin ardından yapmış olduğu açıklamaların, Türk tezlerinin savunucusu olarak rolünü teyit eder nitelikte olduğunu ileri sürdü.

Dayanışma Hareketi, kötü ün salmış Eide’nin, Türk çıkarlarının temsilcisi şeklinde davrandığını iddia ederken; ELAM ise, hükümetin Eide’ye yönelik müsamaha gösterdiğini, bunda dolayı duyduğu şaşkınlığı dile getirdi.

AKEL’DEN HRİSOSTOMOS’A ELEŞTİRİ

Haravgi gazetesine göre, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, dün yaptığı açıklamada, Rum Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un “müzakerelerin derhal durdurulması gerektiği” şeklindeki söylemlerini de eleştirdi.

Kiprianu, Başpiskopos II. Hrisostomos’un açıklamalarının tehlikeli ve tahrip edici olduğunu; aynı zamanda, Hrisostomos’un tezlerinin, Türkiye’deki ve Kıbrıs Türk toplumundaki uç tezlerle ve  Kıbrıs sorununda çözüm istemeyenlerle örtüştüğünü de ifade etti.


 

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