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Paralimni’ye Bağlı Üç Sahilde Bedava Şezlong Ve Şemsiye Hizmeti...

Paralimni Belediyesi’nin, belediyeye bağlı üç sahilde bedava şezlong ve şemsiye hizmeti sağladığı bildirildi.

Paralimni’ye Bağlı Üç Sahilde Bedava Şezlong Ve Şemsiye Hizmeti...

Paralimni Belediyesi’nin, belediyeye bağlı üç sahilde bedava şezlong ve şemsiye hizmeti sağladığı bildirildi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:35
Paralimni’ye Bağlı Üç Sahilde Bedava Şezlong Ve Şemsiye Hizmeti...

 Paralimni Belediyesi’nin, belediyeye bağlı üç sahilde bedava şezlong ve şemsiye hizmeti sağladığı bildirildi.
Alithia gazetesine göre, Paralimni Belediye Başkanı Theodoros Pirillis, “Potamiu tu Kappari”, “Gliki Nero” ve “Freedom Beach” isimli sahillerde bedava şemsiye ve şezlong hizmeti sağlamaya başladıklarını belirtti.
Pirillis, bu girişimlerine halkın verdiği olumlu tepkiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
 

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Son Güncelleme: 16.07.2018 13:52
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