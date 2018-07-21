Noratlas Uçağı Anıtı Dün Açıldı!



Yunan Askeri Mezarlığı’na yerleştirilen Noratlas uçağının benzerinin, dün, anıt olarak açıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, 1974 Barış Harekatı sırasında yanlışlıkla RMMO askerleri tarafından, içerisindeki 28 komando ve 4 mürettebatla düşürülen “Niki-4” isimli Noratlas uçağının benzerinin anıt olmak üzere geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs’a getirildiğini ve Yunan Askeri Mezarlığı’na yerleştirildiğini yazdı.

Habere göre Noratlas uçağı anıtı, dün, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un da hazır bulunduğu törenle açıldı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, törende yaptığı konuşmada vatan için hayatını kaybedenlere yönelik sahip oldukları sorumlulukları dile getirdi.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos da konuşmasında, Noratlas uçağında bulunan ve hayatını kaybedenlere seslendi.

Gazete anıt uçağın içerisine, Noratlas uçağı anıtı içerisinde hayatını kaybeden askerlerin şahsi eşyalarının da yerleştirildiğini belirtti.

Politis gazetesi “Vicdan Azaplarımızın Anıtı” başlıklı haberinde, Rum ve Yunan devletinin, 40 yıldan fazla bir süreden sonra, Noratlas “Niki 4” havacıları ile komandoları karşısında “acıyı yok etme” göstergesinde bulunarak, çektikleri vicdan azaplarını, bu yıl, yerine getirmek istediklerini yazdı.

Alithia gazetesi haberinde,uçağın düşmesinin ardından 16 komandonun uçak dışına fırladığını, bunların daha sonra toplanarak Lakadamya askeri mezarlığına gömüldüğünü, geriye kalan 16 kişinin ise o dönemde tespit edilemediğini ve enkazla birlikte gömüldüğünü anımsattı.

Politis gazetesi,kayıp komandolar için geçtiğimiz yıllarda, Yunan Askeri Mezarlığı’nda uçağın gömülü olduğu alanda kazı çalışmalarının yapıldığını bu çerçevede 13 kişinin kalıntılarına ulaşıldığını da yazdı.



