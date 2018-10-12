Netanyahu Erdoğan Konusunda Hristodulidis Ve Kocias’ı Uyarmış

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzünden “Doğu Akdeniz’de yaşanması olası tehlikelere” karşı, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ı uyardığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Netanyahu’dan Tehlike İşareti… Hristodulidis ve Kocias’ı Erdoğan Tarafından Sabotaj Bile Yapılabileceği Konusunda Uyardı” başlık ve spotuyla manşetten aktardığı haberinde, Netanyahu’nun geçen ay, Hristodulidis ve Kocias ile Kudüs’te yaptığı görüşmede tehlike çanlarını çaldığını ve “ne yapacağı kestirilemeyen Erdoğan karşılarındayken, Doğu Akdeniz’deki doğalgazın çıkarılmasının etkilenmesi amacıyla, sabotaj da dahil her türlü olasılığın açık olduğunu” söylediğini yazdı.

Gazete, bu bilgilerin Çarşamba akşamı, İsrail’in “10.Kanal” adlı televizyon kanalında yayınlandığını ve dün de birçok basın-yayın organı tarafından yayınlandığını kaydederek, müdahil taraflardan herhangi bir müdahale gelmediğini ve bu durumun da, bu bilgilerin doğruluğunu teyit ettiğini belirtti.

Haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e dün akşam bu konuyla ilgili soru yöneltildiği ve Anastasiadis’in, bilgisi olmadığını söylediği ifade edildi.

Gazete, Netanyahu’nun Hristodulidis ve Kocias ile görüşmesinde Türk-Amerikan krizinin çözüleceğine inanmadığını söylediğini ve Erdoğan’ın aldığı “mantıksız kararlar” nedeniyle ekonomideki kötü gidişattan da bahsettiğini yazdı.