"Neofitu: “umulanın Peşinde Koşmak Uygun Olanı Kötüleştirir”



DİSİ Başkanı Averof Neofitu, “umulanın peşinde koşmanın, uygun olanı kötüleştireceğini” söyledi.

Alithia gazetesine söyleşi veren Neofitu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yemekte bir araya gelmeleriyle müzakerelerin yeniden başlamadığını; ancak bu durumun olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

Habere göre Neofitu, Rum tarafının sürecin yeniden başlaması için hazır olduğu mesajını verirken, gerek Türk tarafının, gerekse Türkiye’nin verdiği mesajların, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için özel danışman atamasının erken olduğunu gösterdiğini iddia etti.



Müzakerelerin yeniden başlamasının yalnızca kendilerine bağlı olmadığını vurgulayan Neofitu, müzakerelere takvim konulmasının da “ulusal risk” içerdiğini öne sürdü.Neofitu, Türkiye’nin “yalnızca Kıbrıs Türk kurucu devletinde garantör olması” olasılığının da tartışmaya açık olmadığını belirtti.Kıbrıslı Türklerle siyasi eşitliği uzun zaman önce kabul ettiklerini ifade eden Neofitu, müzakere masasında Kıbrıslı Türkleri azınlık olarak görmediklerini ve çıkmazlar doğuracak bir devleti arzulamadıklarını söyledi.