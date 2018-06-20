Neofitu Fransa’da!

20 Haziran 2018 Çarşamba 10:22
DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Fransa’nın başkenti Paris’te temaslarda bulunuyor.
Fileleftheros gazetesi, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun “Economic Ideas Forum” (Ekonomik Fikirler Formu” isimli bir foruma katılmak amacıyla dün Fransa’ya gittiğini yazdı.
Gazete, söz konusu foruma AB ülkelerinden liderlerin, AB komiserlerinin ve AP milletvekillerinin katılımının gerçekleşeceğini belirtirken, Neofitu’nun foruma katılmanın yansı sıra Fransa Dışişleri Bakanlığı BM ve İnsan Hakları Dairesi Müdürü Alexis Lamek ve AB Dairesi Müdürü Lean-Claude Tribollet’le görüşeceğini aktardı.
Son Güncelleme: 20.06.2018 13:43