Güney Kıbrıs:
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24 Eylül 2017 Pazar 09:50

Musas: “Geri Dönüş İnsani Bir Konu”

Maronitlerin Rum Meclisi’ndeki temsilcisi Yannakis Musas, Maronitlerin KKTC’deki köylerine dönüşlerinin insani bir konu olduğuna işaret etti.

Musas: 'Geri Dönüş İnsani Bir Konu”
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Maronitlerin Rum Meclisi’ndeki temsilcisi Yannakis Musas, Maronitlerin KKTC’deki köylerine dönüşlerinin insani bir konu olduğuna işaret etti.

Fileleftheros gazetesine demeç veren Musas, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Maronitlerin KKTC’deki bütün köylerine dönüşlerini sağlamak için siyasi karar verildiğine dair açıklamasının ardından gelişmeleri yakında takip ettiklerini ve değerlendirdiklerini belirtti.

Olması gereken tüm temaslarda bulunmakta olduklarını ifade eden Musas, Rum Hükümetiyle de devamlı uzlaşı içerisinde bulunduklarını söyledi.

Şimdiye kadar konuşabilecekleri somut bir gelişmenin olmadığını belirten Musas, bekleme halinde olduklarını ifade etti.

Açıklamalarının bir başka kısmında geri dönüşlerinin nasıl olacağına bir netlik kazandırılmadığını da söyleyen Musas, kendilerine herhangi bir zaman takvimi de verilmediğini belirtti.

Maronit Başpiskopos’un KKTC’deki temaslarının sorulması üzerine, Musas, bildiği kadarıyla bu görüşmede Maronit Kiliseleriyle ilgili konunun görüşüldüğünü belirterek, Maronitlerin köylerine dönüşüyle ilgili açıklamaya da genel olarak değinildiğini belirtti.

Bir başka soru karşısında kendileri için köylerine geri dönüş konusunun insani ve toplumun hayatta kalmasıyla ilgili bir konu olduğunu ifade eden Musas, kendi özellikleriyle Kıbrıslı Maronitler olarak kalmaya devam etmek istediklerini söyledi.

Yıllardır yaptıkları gibi vatanın kalkınma ve ilerlemesine katkıda bulunmaya devam etmeyi istediklerini anlatan Musas, köylerinin muhafazasının, hayatta kalabilmeleri için son derece gerekli olduğunu vurguladı.

Kıbrıs sorununun çözümüne kadar köylerinin hayatta tutmak için mücadele ettiklerini belirten Musas, sadece Kıbrıs sorununun bütünlüklü ve nihai çözümüyle Maronitlerle ilgili konunun hallolacağını ve tam normal koşullar altında köylerinde yaşayabileceklerini savundu.

Musas, o zamana kadar köylerini hayatta tutmaları gerektiğini belirterek, 1974’ten bu yana bu mücadeleyi verdiklerini ve bu yönde herkesin destek ve yardımını istediklerini ifade eden etti.

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