Muhafazakâr Partili “Kıbrıs’ın Dostları Grubu” Güney’e Gidiyor



MÜZAKERECİ ANDREAS MAVROYANNİS İLE ÇALIŞMA YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELECEKLER



İngiliz Muhafazakâr Partili “Kıbrıs’ın Dostları Grubu”ndan kalabalık bir heyet yarın Rum tarafına gidiyor. Heyetin Rum meclisi ile temasları dışında Müzakereci Andreas Mavroyannis ile de görüşeceği bildirildi.



Fileleftheros’un haberine göre, Rum meclisinden yapılan açıklamada Muhafazakâr Partili “Kıbrıs”ın Dostları Grubu” heyeti Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, DİSİ başkanı Averof Neofitu Dışişleri ve Avrupa Konuları Komitesi Başkanı Yorgos Lillikas ve komite üyeleri ile Denizcilik Müsteşarı Nataşa Pilidu ile görüşecek.



Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis ile çalışma yemeğinde bir araya gelecek olan heyet, Rum Dışişleri Bakanlığı Siyasi Büro Şefi Yorgos Sakalli başkanlığındaki üst düzey bürokratlarıyla da görüşecek.