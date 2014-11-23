Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Mısır Büyükelçisi İle Söyleşi

Mısır’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Heba Salah Eldin El Marassi, Fileleftheros gazetesine verdiği söyleşide Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır arasındaki işbirliğinden ve Kahire Deklarasyonu’ndan söz etti.

Mısır Büyükelçisi İle Söyleşi

Mısır’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Heba Salah Eldin El Marassi, Fileleftheros gazetesine verdiği söyleşide Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır arasındaki işbirliğinden ve Kahire Deklarasyonu’ndan söz etti.

23 Kasım 2014 Pazar 09:08
Mısır Büyükelçisi İle Söyleşi
banner238

 Mısır’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Heba Salah Eldin El Marassi, Fileleftheros gazetesine verdiği söyleşide Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır arasındaki işbirliğinden ve Kahire Deklarasyonu’ndan söz etti.

Fileleftheros gazetesine göre Mısır’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Heba Salah Eldin El Marassi, üç ülkenin bu işbirliğiyle ilişkilerin derinleştirilmesi konusunda önemli bir adım attığını ifade etti.

Üç ülke arasındaki işbirliğinin bölgedeki herhangi bir ülke aleyhine olamadığını ifade eden Mısır Büyükelçisi, bunun, üç ülke arasında bulunan deniz bölgelerinin korunmasını hedeflediğini de söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi’nin Güney Kıbrıs’a gerçekleştirmesi beklenen ziyareti konusunda Mısır Büyükelçisi, Mısır Cumhurbaşkanı El Sisi’nin Güney Kıbrıs’ı ziyaret etme niyetini Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e ilettiğini ifade etti.

El Marassi, El  Sisi’nin ziyaretinin gerçekleştirilmesine ilişkin zamanın iki lider arasında belirleneceğini ancak bunun(ziyaret zamanının) çok uzak olmadığını söyledi.

İki ülke arasında hidrokarbon konusunda işbirliği yapılmasının,Mısır Petrol Bakanı Serif İsmail’in geçtiğimiz Şubat ayında Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyarette ele alındığını anımsatan El Marassi, bu ziyaret çerçevesinde Mısır Petrol Bakanı ile Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, hidrokarbon konusunda iki ülke arasındaki işbirliği yöntemlerini araştıracak ortak bir teknik komite kurulmasına karar verildiğini de belirtti.

El Marrasi, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in geçtiğimiz Ağustos ve Eylül aylarında Mısır’a gerçekleştirdiği temaslara da değindi.

Bir başka soru üzerine El Marassi, bölgedeki tüm müdahil tarafların, doğal gaz rezervlerinin hayati öneme sahip olduğunu anlamasını umut ettiklerini zira bunun, ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olacağını düşündüklerini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Mısır’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Heba Salah Eldin El MarassiFileleftheros Gazetesine Verdiği Söyleşide Güney KıbrısYunanistan Ve Mısır Arasındaki Işbirliğinden Ve Kahire Deklarasyonu’ndan Söz Etti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Anastasiadis: “Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması Şimdilik İmkansız”
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
Mevduatlar Azaldı Krediler Arttı
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli
AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Güney Kıbrıs'taki Basın Özgürlüğünden Endişeli

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim