Mısır Büyükelçisi İle Söyleşi

Mısır’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Heba Salah Eldin El Marassi, Fileleftheros gazetesine verdiği söyleşide Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır arasındaki işbirliğinden ve Kahire Deklarasyonu’ndan söz etti.

Fileleftheros gazetesine göre Mısır’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Heba Salah Eldin El Marassi, üç ülkenin bu işbirliğiyle ilişkilerin derinleştirilmesi konusunda önemli bir adım attığını ifade etti.

Üç ülke arasındaki işbirliğinin bölgedeki herhangi bir ülke aleyhine olamadığını ifade eden Mısır Büyükelçisi, bunun, üç ülke arasında bulunan deniz bölgelerinin korunmasını hedeflediğini de söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi’nin Güney Kıbrıs’a gerçekleştirmesi beklenen ziyareti konusunda Mısır Büyükelçisi, Mısır Cumhurbaşkanı El Sisi’nin Güney Kıbrıs’ı ziyaret etme niyetini Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e ilettiğini ifade etti.

El Marassi, El Sisi’nin ziyaretinin gerçekleştirilmesine ilişkin zamanın iki lider arasında belirleneceğini ancak bunun(ziyaret zamanının) çok uzak olmadığını söyledi.

İki ülke arasında hidrokarbon konusunda işbirliği yapılmasının,Mısır Petrol Bakanı Serif İsmail’in geçtiğimiz Şubat ayında Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyarette ele alındığını anımsatan El Marassi, bu ziyaret çerçevesinde Mısır Petrol Bakanı ile Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, hidrokarbon konusunda iki ülke arasındaki işbirliği yöntemlerini araştıracak ortak bir teknik komite kurulmasına karar verildiğini de belirtti.

El Marrasi, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in geçtiğimiz Ağustos ve Eylül aylarında Mısır’a gerçekleştirdiği temaslara da değindi.

Bir başka soru üzerine El Marassi, bölgedeki tüm müdahil tarafların, doğal gaz rezervlerinin hayati öneme sahip olduğunu anlamasını umut ettiklerini zira bunun, ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olacağını düşündüklerini ifade etti.