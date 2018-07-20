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Limasol Akrunda’da yangın

Limasol Akrunda’da yangın

20 Temmuz 2018 Cuma 09:34
Limasol Akrunda’da yangın

CANLARI KURTULDU AMA EVSİZ KALDILAR

Limasol’un  Arkunda köyünde dün öğle saatlerinde çıkan yangında bir kilometrekarelik makilik alan kül olurken,  yaşlı bir çiftin evi yandı. Bölge bu sabahın erken saatlerine kadar elektrik kesintisi yaşandı.

Politis ve diğer gazeteler, makilik alanda başlayan yangının, şiddetli rüzgar ve zorlu arazi şartları nedeniyle akşam üzerine kadar kısmen kontrol altına alınabildiğini yazdı. İtfaiye, yeniden alevlenmesini engellemek maksadıyla sabaha kadar nöbet tuttu.

Rum İtfaiye Teşkilatı Müdürü Markos Tragkolas’ın bizzat koordine ettiği söndürme çalışmalarına, 31 kara ve 8 uçar yangın söndürme imkanı yanında gönüllü gruplar katıldı.

Bölgedeki 4 elektrik direği yandığı için Akrunda ve Yermasoya’ya bu sabahın erken saatlerine kadar elektrik enerjisi verilemedi.  Yaşlı bir çift akrabaları tarafından zamanında kurtarıldı ancak evsiz kaldı.

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Son Güncelleme: 20.07.2018 12:39
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