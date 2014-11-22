Krizle Irkçılık Ve Yabancı Düşmanlığı Arttı

Güney Kıbrıs’ta ekonomik krizle ırkçılık ve yabancı düşmanlığının arttığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesine göre Rum Ombudsman Eliza Savvidu, 2013 yılıyla ilgili hazırladığı raporda, ekonomik kriz ve etkilerinin 2013 yılında zirveye ulaşmasıyla, nüfusun hassas gruplarının temel toplumsal haklarına erişimini güçleştiren ve yabancı düşmanlığı ile ırkçılık için uygun zemin yaratan koşullar oluşturulduğunu kaydetti.

Rapora göre 2013 yılında ayrımcılıkla ilgili konularda kuruma "88 şikayette" bulunulduğunu aktaran gazete, şikayetleri yapanların 24’ünün Kıbrıslı Rum, 11’inin Kıbrıslı Türk, 24’ünün Avrupa vatandaşı, 25’inin üçüncü ülke vatandaşı, 3’ünün Maronit ve 2’sinin de yurttaşlığa alınan “Kıbrıslılar” tarafından yapıldığını yazdı.

Gazete, şikayetlerden 54’ünün milli köken, 12’sinin ırk/etnik ayrımcılık, 1’i din/inanç/aile durumunda dolayı ayrımcılık, 2’si engellilik, 4’ü yaş, 4’ü cinsel yönelim, 5’i cinsiyet kimliği, 1’i dil, 2’si cinsiyet ve 3’ü de diğer sebeplerle ilgili olduğunu aktardı.