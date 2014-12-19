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Kredi Dilimini Alıp, Yasayı Uygulamayı Ertelediler

Troyka 350 milyon Euro’luk kredi dilimini serbest bırakır bırakmaz Rum muhalefet partileri, bankalarda ipotekli bulunan taşınmazların açık artırmayla satışını öngören yasa tasarısını dün, 30 Ocak 2015’e kadar erteledi. Rum yönetimi ise bu erteleme kararının ardından Troyka’nın, bir sonraki kredi dilimini engelleyebileceği için kaygıyla beklemeye başladı.

Kredi Dilimini Alıp, Yasayı Uygulamayı Ertelediler

Troyka 350 milyon Euro’luk kredi dilimini serbest bırakır bırakmaz Rum muhalefet partileri, bankalarda ipotekli bulunan taşınmazların açık artırmayla satışını öngören yasa tasarısını dün, 30 Ocak 2015’e kadar erteledi. Rum yönetimi ise bu erteleme kararının ardından Troyka’nın, bir sonraki kredi dilimini engelleyebileceği için kaygıyla beklemeye başladı.

19 Aralık 2014 Cuma 10:25
Kredi Dilimini Alıp, Yasayı Uygulamayı Ertelediler
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YEORGİADİS: “ÜLKEMİZİN İTİBARINI ÖLÜMCÜL EROZYONA UĞRATTI”

NEOFİTU: “İTİBARIMIZ ZEDELENECEK. KENDİMİZİ KURNAZ MI ZANNEDİYORUZ?

 Troyka 350 milyon Euro’luk kredi dilimini serbest bırakır bırakmaz Rum muhalefet partileri, bankalarda ipotekli bulunan taşınmazların açık artırmayla satışını öngören yasa tasarısını dün, 30 Ocak 2015’e kadar erteledi. Rum yönetimi ise bu erteleme kararının ardından Troyka’nın, bir sonraki kredi dilimini engelleyebileceği için kaygıyla beklemeye başladı.

Alithia “Kıbrıs Kurnazlığı” başlığıyla verdiği haberinde, ipotekli mal satışı yasasını şart koşan Troyka’nın bu gelişmeye tepki olarak önümüzdeki ay Güney Kıbrıs’ın programa uyumunu denetlemek üzere Rum tarafına gitmeyebileceğine dikkat çekti.

Gazete, dünkü erteleme üzerine bazı milletvekillerinin gelişmeyi “Kıbrıs kurnazlığı” olarak nitelediğini belirterek bu nitelemenin gerekçesini şöyle açıkladı:

“Yüksek Mahkeme’nin, muhalefet partilerinin olumlu oy verdiği ipotekli mal satışlarıyla ilgili başka bir yasayı anayasaya aykırı bularak iptal etme kararından sonra yine muhalefet partileri birkaç hafta önce ipotekli mal satışıyla ilgili iki yasanın uygulanmasını erteleme önerisi sundu.

Önerenlerden biri AKEL’di ve yasanın 2015 Haziran sonuna kadar ertelenmesini öngörüyordu. Öteki öneri EDEK’e aitti. Bu öneri de 30 Ocak 2015’e kadar erteleme öngörüyordu. Ancak Troyka 350 milyon Euro’luk kredi dilimini daha serbest bırakmadığı için muhalefet partileri önerilerini meclis genel kurulunun onayına sunmadı. Buzdolabına koyup kredi diliminin serbest bırakılmasının geçen pazartesi günü onaylanmasını beklediler ve erteleme önerilerini dün sundular. 30 Ocak 2015’e kadar erteleme öngören öneriyi geçirdiler.”

Habere göre Rum Maliye Bakanı Haris Yeogriadis, muhalefet kanadının ipotekli mal satış yasasının uygulanmasını erteleme önerisinin onaylanmasının ardından “Meclis’in bugünkü kararı ülkemizin itibarını ölümcül erozyona uğrattı” dedi.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu tepkisini “Yasanın ertelenmesi itibarımızı zedeleyecek. Yabancılar ‘akıllı Kıbrıslılar manevralarını yaptılar, kredi dilimini aldılar ve yasayı değiştirdiler’ diyecekler. Kendimizi kurnaz mı zannediyoruz?” sözleriyle dile getirdi.

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