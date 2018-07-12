“Kooperatiflerin KKTC’deki Eski Taşınmazları Ne Olacak?” Sorusu Gündemde!

1974 Barış Harekatı öncesinde faaliyet gösteren kooperatiflerin KKTC’de bulunan eski taşınmaz mallarının ne olacağı konusu Güney Kıbrıs’ta gündeme geldi.

Fileleftheros gazetesi; “İşgal Atlındaki Kooperatif Hazineleri Avı” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi Başkanı Skevi Kukuma’nın Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiyadis’e, 1974 öncesinde varlığını sürdüren ancak daha sonra yok olan kooperatiflerin KKTC’de kalmış eski taşınmaz mallarının durumunun ne olduğuna ilişkin mektup gönderdiğini yazdı.

Habere göre Kukuma, 1974 öncesinde var olan 206 kooperatif şirketinin 1974 sonrasında kapandıklarını belirttiği mektubunda, bu şirketlere ait taşınmaz malların akıbetinin ne olduğunu sorguladı.

1974 sonrasında aktif olmayı sürdüren 9 kooperatif şirketinin ise KKTC’de 148 adet taşınmazı bulunduğunu ifade eden Kukuma, Rum Kooperatif Merkez Bankası’nın satılmasıyla birlikte bu taşınmazların akıbetinin ne olacağının da netlik kazanmadığını vurguladı.

Gazete, Kukuma’nın, 1974 öncesinde var olan ancak daha sonra faaliyetleri sonlandırılan kooperatiflerin taşınmazlarının kooperatif merkez bankasının satışıyla devredilmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek, daha önce Rum Meclisi’ne sunulan kooperatif taşınmaz malları listesine de atıfta bulundu.

Haberde, sözü edilen bu taşınmazların bazılarının nerelerde oldukları ve yüzölçümlerine de yer verildi.

