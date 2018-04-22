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Komisyon’un Türkiye Raporundan Bir Kelime Çıkarılmasına Tepki!

Avrupa Komisyonu’nun bu yılki Türkiye raporundan bir kelimeyi çıkartarak, Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına desteğini tanımış olduğu, Rum tarafının buna şiddetle tepki gösterdiği haber verildi.

Komisyon’un Türkiye Raporundan Bir Kelime Çıkarılmasına Tepki!

Avrupa Komisyonu’nun bu yılki Türkiye raporundan bir kelimeyi çıkartarak, Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına desteğini tanımış olduğu, Rum tarafının buna şiddetle tepki gösterdiği haber verildi.

22 Nisan 2018 Pazar 11:46
Komisyon’un Türkiye Raporundan Bir Kelime Çıkarılmasına Tepki!


Avrupa Komisyonu’nun bu yılki Türkiye raporundan bir kelimeyi çıkartarak, Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına desteğini tanımış olduğu, Rum tarafının buna şiddetle tepki gösterdiği haber verildi.
Fileleftheros “Ankara’yı Aklıyor, Lefkoşa-Atina’yı ‘Karalıyorlar’” başlıklı haberinde, Komisyon’un Türkiye raporlarında bugüne kadar kullandığı “aday ülke, Kıbrıs sorununun çözüm müzakerelerine alenen destek belirtti” ifadesine yer vererek, Ankara’nın prosedüre desteğini aleni açıklamalarına dayandırmasına karşın bu yıl ilk kez ‘aleni’ ifadesine yer vermediğini yazdı.
Haberde, “Komisyon’un bu şekilde Türkiye’nin iki toplum lideri arasında kapsamlı çözüme ve BM Genel Sekreteri ile Özel Danışmanı’nın çabalarına destek belirttiğini ve Erdoğan hükümetinin teoriden pratiğe ve aleni açıklamalardan çözüm yönünde pratik adımlara geçtiğini tanımış olduğu” vurgulandı.

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Gazeteye göre, AB’deki Rum heyeti, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in emri ile “Türkiye’nin Komisyon tarafından aklanma çabasına” sert tepki gösterdi. Konu, Türkiye raporu ve Komisyon’un strateji belgesini sunduğu Daimi Temsilciler Komitesi’nde (COREPER) görüşüldü.
Rum daimi temsilci Nikos Emiliu, rapordan “aleni” kelimesinin çıkartılmasına Rum yönetiminin itirazını ortaya koyarak “Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına destek belirtmemekle kalmayıp, Crans Montana’da ortaya koyduğu tavırla, garantörlük haklarında ve askerde ısrar ederek süreci çöküşe sürüklediğini” iddia etti.
Emiliu ayrıca Rum yönetiminin, “Komisyon’un Türkiye ile gümrük birliğini yükseltmedeki ısrarına” da itirazı olduğunu açıkladı.
 

Son Güncelleme: 22.04.2018 15:21
Anahtar Kelimeler:
AvrupaKomisyonKktcTürkiye
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