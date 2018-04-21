KKTC’den Yeşil Hat Tüzüğü’ne aykırı ürün

Aracı ile KKTC’ye gelen bir Kıbrıslı Rum, Güney’e dönüşünde, beraberinde “Yeşil Hat Tüzüğü’ne aykırı ürünler” götürdüğü gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı, ürünlerine el konuldu.

Alihtia’nın haberine göre perşembe günü yaşanan olayda KKTC’ye aracıyla gelen Rum, Metehan Kara Kapısı’ndan çıkış yaptıktan sonra, Güney Kıbrıs’ın Ay. Demet kontrol noktasında durduruldu.

Aracında arama yapılan Rum’un tasarrufunda cinsel gücü artırıcı hap (her birinde 100 mg’lık 7 paket bulunan 5 kutu), biyosit ve biyosidal (her biri 1 litrelik 10 şişe) ürün ve spor ayakkabı (5 çift Nike marka) bulundu.

Ürünlere ve araca el koyan gümrük makamları, söz konusu kişiye ürünler için 500 Euro para cezası kesti. Rum, el konulan aracını geri almak için de ayrıca 500 Euro ödedi.