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KKTC'nin Kararlaştırdığı Ekonomik Önlemler Rum Basınında

Türk Lirası’nın dolar karşısında değer kaybetmesi üzerine KKTC devleti tarafından kararlaştırılan önlemler Rum basınında yer buldu.

KKTC'nin Kararlaştırdığı Ekonomik Önlemler Rum Basınında

Türk Lirası’nın dolar karşısında değer kaybetmesi üzerine KKTC devleti tarafından kararlaştırılan önlemler Rum basınında yer buldu.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 10:23
KKTC'nin Kararlaştırdığı Ekonomik Önlemler Rum Basınında

Türk Lirası’nın dolar karşısında değer kaybetmesi üzerine KKTC devleti tarafından kararlaştırılan önlemler Rum basınında yer buldu.
Fileleftheros “Kurtulmak İçin Satıyorlar… İşgal Rejimi Kıbrıs Rum Mallarını Üzerinden Çıkış Yolu Arıyor” başlıklı haberinde İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın yabancılar tarafından satın alınabilecek müstakil konut ve apartman dairesi sayılarının artırılması kararıyla ilgili açıklamasına, bu uygulamanın Toprak başlığı bağlamında Kıbrıs sorununa etkileri olacağına dair yorumlarla yer verdi.
Gazete döviz krizin karşısında Bakanlar Kurulu’nun 23 maddelik tedbir kararını da okurlarına “İşgal Bölgelerinde 23 Maddelik Paket” başlığıyla aktardı. Habere Alihtia “İşgal Bölgeleri ‘Hükümeti’ Ekonomik Darboğaza Karşı 23 Önlem” ve Haravgi “İşgal Bölgelerinde, Ekonomik Krizi Göğüslemek İçin 23 Önlem Paketi” başlığıyla yer verdi. 
 

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Son Güncelleme: 15.08.2018 13:36
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