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22 Şubat 2017 Çarşamba 09:50

“Kiprianu Mücadele Ediyor”

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Kıbrıs sorununun çözümü yönünde yürütülen müzakerelerin yeniden başlaması için çaba göstererek, Kıbrıs Türk partileriyle görüştüğü belirtildi.

'Kiprianu Mücadele Ediyor”
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AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Kıbrıs sorununun çözümü yönünde yürütülen müzakerelerin yeniden başlaması için çaba göstererek, Kıbrıs Türk partileriyle görüştüğü belirtildi.

Politis gazetesi “Kiprianu Mücadele Ediyor” başlığıyla verdiği haberinde, Türk tutumunun daha da sertleşmesine neden olduğu iddia edilen Rum Meclisi’nin Enosis plebisiti kararından dolayı görüşmelerin çökmekte olduğu görülürken, Kiprinu’nun, umudu canlı tutmaya çalışan bir politikacı profili çizmeye devam ettiğini yazdı.

Bu çerçevede Kiprianu’nun dün AKEL merkezinde CTP ile görüştüğünü belirten gazete, bugün Toplumcu Demokrasi Partisi, cumartesi günü de Birleşik Kıbrıs Partisi’yle temaslarda bulunacağını aktardı.

Haberde tüm bu görüşmelerin, AKEL’in geçen cuma günü, görüşmelerdeki krizin aşılması yollarının bulunması amacıyla KKTC’de yaptığı temaslarının bir devamını teşkil ettiği belirtildi.

Haravgi gazetesine göre CTP görüşmesinin ardından konuşan Kiprianu, iki toplumun liderine ve her iki taraftaki siyasi partilere, Rum Meclisi’nin Enosis plebisiti kararının ardından oluşan durumun normalleşmesinin sağlanması için ellerinden geleni yapmaları çağrısında bulundu.

Oluşan durum için “çok kritik ve çok zor” nitelemesi yapan Kiprianu, camın çatladığını ve bunun yapıştırılmasının bir yolunun bulunması gerektiğini söyledi.

Görüşmelerin çökmesi durumunda olguların  çok zor, gelişmelerin de tüm Kıbrıslılar için çok daha olumsuz olacağını söyleyen Kiprianu, kendilerinin, müzakerelerin yeninden başlamasına izin verecek önkoşulların yaratılması için çaba göstereceklerini ifade etti.

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