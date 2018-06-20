Kıbrıs sorunuyla ilgili “mini konferansın” ertelendiği iddiası

Avrupa Parlamentosu’ndaki Bağımsızların, AP içerisinde Kıbrıslı Türk eski Müzakereci Özdil Nami, Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis ve BM Genel Sekreteri’nin eski Kıbrıs Özel Danışmanı Aleksander Downer arasında “düzenlemeye” çalıştığı, “Kıbrıs’ı dinlemek” etkinliğinin ertelendiği iddia edildi.
Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs Sorunuyla İlgili “‘Mini Konferans’ Erteleniyor” başlığıyla aktardığı haberinde, edindiği bilgilere dayanarak, Bağımsızların dün, “heyetteki AP milletvekillerinin eksikliği nedeniyle 27 Haziran’da yapılması söz konusu olan etkinliğin ertelendiği” yönünde bilgilendirme yaptıklarını öne sürdü.