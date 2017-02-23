Kıbrıs Müzakerelerine İlişkin Gelişmeler

LİDERLERİN BUGÜNKÜ GÖRÜŞMESİ YAPILMAYACAK

Kıbrıs sorununa çözüm bulunması amacıyla yürütülen müzakerelerde, liderler arasında bugünkü görüşmenin yapılmayacak olması Rum basınında geniş yer buldu.

Rum basını bu konudaki yorumları ve yapılan açıklamaları da geniş şekilde aktardı.

Haberi “Prizi Çıkardılar” başlığıyla veren Fileleftheros gazetesi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Ankara’nın şartlarıyla, Kıbrıs Rum tarafını sürüklemenin dışında, müzakerelere dönme çerçevesi bırakmadığını ileri sürdü.

Ankara’nın, yabancı ülkelerde ofislerin açılmasıyla KKTC’nin ileriye götürülmesi çabasına başladığını savunan gazete, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı toplantısına katılmak amacıyla gelecek hafta Pakistan’a gideceğini de belirtti.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından kabul edildiğini yazan gazete, Spehar’ın, Akıncı’nın bugünkü görüşmeye katılmayacağı şeklindeki mesajını Anastasiadis’e ilettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, BM yetkilisi aracılığıyla, sürece dönme koşullarını ilettiğini belirten gazete, BM’nin Akıncı’nın bu “ısrarını” anlamamasına karşın, olguları değerlendireceğini ve inisiyatifler üstleneceğini yazdı.

Habere göre Spehar dün yaptığı açıklamada, en kısa zamanda BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile konuşacağını ifade etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise ileriki günlerde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, sürecin nasıl bu noktaya geldiğini açıklayan ayrıca Türk tarafının “sorumluluklarına” ilişkin bir mektup göndermesi bekleniyor.

Öte yandan Politis gazetesi, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Spehar’ın, Genel Sekreter’in Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile konuşacağı ve söyleyecek daha fazla bir şeyi olmadığı şeklindeki açıklamasına atıfta bulunarak, Eide’nin, olası gelişmeleri beklerken yurt dışında kalacağı sonucuna vardıklarını yazdı.

Habere göre diplomatik kaynaklar “Akıncı’nın tepkilerinde ısrarlı olma nedenlerini anlamadıkları” şeklinde açıklama yaptılar.

ANASTASİADİS

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Twitter hesabından attığı mesajda, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs sorununda müzakereler çerçevesinde bugünkü görüşmeye katılmaması yönündeki kararından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Anastasiadis ayrıca herhangi bir zamanda diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu da ifade etti.

HRİSTODULİDİS

Fileleftheros gazetesine göre Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis ise yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın görüşmede yer almayı reddetmesine atıfta bulunarak Kıbrıs Rum tarafının, görüşmelere dönmeye hazır olduğunu belirtti.

Hristodulidis, bunun, tüm Kıbrıs halkı, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar için olumsuz bir gelişme olduğunu, herkesin kendi sorumluluğunu yüklenmesi gerektiğini kaydetti.

Bugünden itibaren konunun nasıl ele alınacağına dair bir soru üzerine Hristodulidis, Kıbrıs Rum tarafının hazır olduğunun beyan edildiğini ifade etti.

Akıncı tarafından ortaya konulan önkoşulların ve şartların bilindiğini ve bunların net şekilde bahane olduğunu da öne süren Hristodulidis, ısrarın ardından, Cenevre’de ele alınan Garantiler ve Güvenlik konusundaki Türk yaklaşımının, hem Kıbrıs Rum tarafınca, hem de uluslararası toplum tarafından kabul edilebilir olmasının mümkün olmadığını ortaya koyduğunu da ileri sürdü.

Hristodulidis, Kıbrıs sorununa ilgi gösterenlerin, Türk yaklaşımını temelsiz addettiğini iddia etti.

Türk tarafının, olgulardan faydalanma girişiminde bulunduğunu da savunan Hristodulidis, bu noktada kendilerinin dikkatli olması gerektiğini de vurguladı.

Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri’ni bilgilendirip bilgilendirmeyeceği şeklindeki bir soru üzerine Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın BM’deki Daimi Temsilcisi’nin, dün Genel Sekreter’e güven mektubunu sunduğunu, Spehar aracılığıyla da zaten iletilen mesajların bu görüşme çerçevesinde de iletileceğini ifade etti.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun enerji planlarına ilişkin açıklaması ve bölgede Türk gemilerinin bulunmasının sorulması üzerine Hristodulidis, Türk tarafından yeniden duydukları argümanların ve açıklamaların söz konusu olduğunu belirtti.

Hristodulidis, Çavuşoğlu’na ve kuşku duyanlara en iyi yanıtın, üçüncü tur ihale sonuçlarının olduğunu da savundu.

Alithia gazetesine göre Hristodulidis açıklamasında, liderler arasında bugün yapılması planlanan görüşmeye katılmayı reddeden Türk tarafı olmasına bağlı olarak topun, Türk tarafında olduğunu öne sürdü.

Hristodulidis açıklamasında Spehar’ın, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın görüşmeye katılmayacağı bu nedenle görüşmenin yapılmayacağını, dün Anastasiadis’e ilettiğini de söyledi.

Hristodulidis, Anastasiadis’in bu konuda duyduğu üzüntüyü ve diyaloğu sürdürmeye hazır olduğunu da dile getirdiğini ifade etti.

EIDE

Haravgi gazetesine göre BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, liderlerin görüşmesine ilişkin yeni tarihlerin, zamanı gelince açıklanacağını ifade etti.

Eide, liderlerin, 23 Şubat (bugün) için planlanan görüşmesinin gerçekleşmeyeceğini belirtti.

Yapılan açıklamada Eide’nin, sürece ilişkin taahhütlerini dile getiren iki liderle çalışmaya devam edeceği de belirtildi.

KOCİAS

Alithia gazetesine göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununun çözüm sürecinin batağa düşmesinin kötü olduğunu, sürecin canlı tutulması gerektiğini ifade etti.

Kocias açıklamasında sürecin canlı tutulması gerektiğine atıfta bulunarak bu nedenden dolayı, Kıbrıs’taki liderlerin yapılmasını önerdiği ikinci Cenevre konferansıyla hemfikir olduklarını belirtti.

Kocias açıklamasında ayrıca, Türkiye’deki referanduma kadar Türkiye için bir uzlaşma yapmak isteyip istemeyeceği sonucuna varmasının da zor olacağını savundu.

Garantiler ve Güvenlik konusundaki tavrı ve görüşünü doğru olarak addeden Kocias, bazı yayın organlarında Anastasiadis ile görüş ayrılığına sahip olduğunun yer aldığını da anımsattı.

Kocias, bunun ortak siyaset olduğunu ve konunun, masaya gelmesi ve Türkiye tarafından görüşülmesinin kabul edilmesini de çok olumlu bir gelişme olarak değerlendirildiğini de belirtti.

GÖRÜŞMENİN YAPILMAMASINA İLİŞKİN DİĞER GAZETE BAŞLIKLARI

Bugünkü müzakerenin yapılmamasıyla ilgili haberler, diğer gazetelerde şu başlıklarla yer aldı:

Haravgi: “Akıncı, Anastasiadis ile Bugünkü Görüşmesine Gitmeyecek”

Simerini: “Türk Keyfiliği Bugünkü Görüşmeyi İptal Etti”-“Akıncı Bugünkü Görüşmeyi İptal Etti-Kıbrıs Sorunundaki Bir Sonraki Adım Belirsiz”

Alithia: “Çıkmaz Resmileşti”- “Yapay Krizi Muhafaza Ediyorlar”

Politis: “Müzakereler Yerine İslam Konferansına Gidiyor”- “İki Liderin Sonraki Görüşmeleri Havada”