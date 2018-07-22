Kayıplar Konusu…



HRİSTODULİDİS: “UZUN SÜREN BU DRAMA BİR SON VERİLMELİ…”



FOTİU: “KAYIP ŞAHISLAR KOMİTESİNİN KUZEY KIBRIS’TAKİ PROGRAMI TEHLİKEDE”



NORASTLAS TİPİ “NİKİ 9” UÇAĞININ PİLOTU TÖRENE KATILMAK İÇİN GÜNEY KIBRIS’A GİTTİ



NORATLAS UÇAĞINDAN BİR KOMANDOYA DAHA KİMLİK TESPİTİ YAPILDI



Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, devletin, insani bir konu olan kayıplar konusunun nihayete erdirilmesi hedefinde, ısrar etmeyi sürdüreceğini söyledi.



Alithia gazetesinde yer alan habere göre, dün bir kayıp cenazesinde konuşan Hristodulidis, “devletin bu gidişata yönelik olarak, Türk ordusunun kayıp kemiklerinin toplu mezarlardan taşınmasına ilişkin insanlık dışı uygulamasıyla başa çıkılması için, bütün eylemlerde bulunmakta olduğunu” söyledi.



Bu durumun genetik analiz, antropolojik inceleme ve kimlik tespitlerinde çözülemeyen sorunlara yol açtığını iddia eden Hristodulidis, sözlerinin devamında doğru görüş, kararlılık, azim ve sabırla vatanın yeniden birleşmesi ve tüm sakinlerinin barış içerisinde bir arada yaşaması koşullarını yeniden meydana getirebileceklerini savundu.



FOTİU: “KAYIP ŞAHISLAR KOMİTESİNİN KUZEY KIBRIS’TAKİ PROGRAMI TEHLİKEDE”



Rum Yönetimi’nin İnsani Konulardan Sorumlu Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu ise, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kuzey Kıbrıs’taki programının tehlikede olduğunu öne sürdü.



Kathimerini gazetesinde yer alan demecinde, 2018 yılının ilk aylarıyla ilgili kazı sonuçlarının hayal kırıklığı yaratan sonuçlar olduğunu ifade eden Fotiu, yalnızca sekiz kayıp kişiye ait kalıntılar tespit edildiğini ifade etti.



Türkiye’nin geçmişte de şimdi de kayıplar trajedisinin çözümünün anahtarı olduğunu iddia eden Fotiu, Türkiye’yi, ordunun arşivlerini açmaya davet etti.



Kayıp Şahıslar Komitesi programı çerçevesinde yapılan ilk kazılarından bu yana neredeyse 13 yıl geçtiğini ve 850 Kıbrıslı Rum ile Yunanlı kaybın akıbetinin henüz belirlenemediğini söyleyen Fotiu, Kayıp Şahıslar Komitesinin programıyla ilgili problemlerin esasının, teknik veya ekonomik değil, açık ve net olarak siyasi olduklarını ve bunların Türkiye’nin samimi ve etkin işbirliği ile yardımda bulunmamasıyla alakalı olduğunu ileri sürdü.



Sözlerinin devamında, Türkiye’yle ilgili iddialarını sürdüren Fotiu, “Türkiye’nin hedefi ve önceliklerinin siyasi olduğunu” öne sürerek, bunların “Türkiye’nin, kendisini Türk işgalinin suçlarından tam anlamıyla aklama ve kayıplar trajedisini, uluslararası kurumlarda iki düşman toplum arasındaki iki toplumlu bir problem olarak gösterme ihtiyacıyla belirlenmekte olduğunu” iddialarını ekledi.



Rum kesiminin ise, gerek 1963, gerek de 1974 dönemleriyle ilgili Kıbrıs Türk kayıplar konusunda üzerine düşen sorumlulukları üstlendiğini iddia eden Fotiu, Kıbrıs Türk kayıplarla ilgili konuların çoğunluğunun çözüme kavuştuğunu ileri sürdü.



NORATLAS TİPİ “NİKİ 9” UÇAĞININ PİLOTU TÖRENE KATILMAK İÇİN GÜNEY KIBRIS’A GİTTİ



Bu arada, 1974 Barış Harekatı sırasında yanlışlıkla RMMO askerleri tarafından, içerisindeki 28 komando ve 4 mürettebatla düşürülen “Niki-4” isimli Noratlas tipi uçağının benzerinin anıt olmak üzere geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs’a getirildiğini ve Yunan Askeri Mezarlığı’na yerleştirildiğini anımsatan gazete, Yunan Askeri Mezarlığı’na yerleştirilen Noratlas uçağının benzerinin, geçtiğimiz gün anıt olarak açıldığını anımsattı.



Açılış törenine, “Niki” operasyonuna katılan ve Girit’ten Lefkoşa’ya komandoları taşıyan Noratlas tipi nakliye uçaklarından “Niki 9’un” pilotu Andreas Stravopodis’in de katıldığını yazan gazete, Stravopodis’in gazeteye yaptığı açıklamada, “Niki operasyonu haberini, sevinç ve coşkuyla dinlediklerini ve geriye dönüp dönmeyeceklerini ise düşünmediklerini” söyledi.



Uçaklarda bulunan mürettebatın görevlerine başladıklarını ve beklemedikleri tek şeyin Rumlar tarafından kendilerine ateş açılması olduğunu ifade eden Stravopodis, Türklerin ateş açmasıyla karşılaşmayı beklediklerini, ancak Rumların kendilerine ateş açmasını beklemediklerini yineledi.



Her şeyin yetkililer arasındaki yanlış anlamadan kaynaklandığını ifade eden Stravopodis, hiç kimseye sorumluluk yükleyemeyeceğini belirterek, Lefkoşa’ya gelen uçaklardan hepsinin, ikisi haricinde vurulduğunu, vurulmayanlardan birinin kendisinin uçağı (Niki 9), diğerinin de “Niki 1” olduğunu kaydetti.



Stravopodis, karşılaştıkları düşmanca ortama rağmen, hiç kimsenin görevini terk etmediğini de sözlerine ekledi.



NORATLAS UÇAĞINDAN BİR KOMANDOYA DAHA KİMLİK TESPİTİ YAPILDI



Fileleftheros ise haberinde, RMMO askerleri tarafından, içerisindeki 28 komando ve 4 mürettebatla düşürülen “Niki-4” isimli Noratlas tipi uçakta bulunan komandolardan birinin daha kalıntılarına kimlik tespiti yapıldığını yazdı.



Hristodulos Doiçidis isimli komandoya da kimlik tespiti yapılmasıyla birlikte, uçakta bulunan ve hayatını kaybeden 31 kişiden 29’unun kimliklerinin belirlendiğini kaydeden gazete, Doiçidis’in kalıntılarının Lakatamya’daki askeri mezarlıkta gömülü olup, 1979–81 döneminde yanlışlıkla Yunanistan’daki ailelere teslim edilen ve daha sonra Güney Kıbrıs’a iade edilen kalıntılar arasında bulunduğunu ekledi.



