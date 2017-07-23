Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Rum Üyesi Nestoras Nestoros İle Söyleşi

“KAYIP ŞAHISLAR KOMİTESİ’NİN 2017-2020 STRATEJİK PLANLAMASI TAMAMLANDI”

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Rum üyesi Nestoras Nestoros, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin 2017-2020 stratejik planlamanın tamamlandığını ve Kıbrıs’taki Avrupa Komisyonu bürosuna sunulduğunu belirtti.

Fileleftheros gazetesine verdiği söyleşide, kayıpların bulunması konusundaki zaman baskısının, farklı talepler ve çözüme yönelik birçok sorunu da beraberinde getirdiğini ifade eden Nestoros, hazırlanan planın, komitenin hedeflerinin sağlanmasına yönelik son yıllarda geliştirilen dinamik süreci ve mevcut süreçlerin iyileştirilmesini garanti altına alan bir araç olduğunu söyledi.

Orta vadeli önceki planlardan farklı olarak uzun vadeli bir planlama yaptıklarını kaydeden Nestoros, Türkiye’nin yanısıra Birleşik Krallık ve diğer uluslararası örgütlerin Kayıp Şahıslar Komitesi ile işbirliğinin yoğunlaştırması gerektiğini belirtti.

Kıbrıs’ın genelinde bugüne kadar bin 154 kazı yapıldığını ve bu kazıların 257’sinin Kıbrıslı Rumların, 47’sinin ise Kıbrıslı Türklerin gömü alanlarıyla ilgili olduğunu kaydeden Nestoros, olası gömü alanları olarak gösterilen noktaların yüzde 70’inde ise herhangi bir kalıntının bulunamadığını söyledi.

Şu ana kadar 603 Kıbrıslı Rum kaybın kimlik tespitinin yapıldığını, bunlardan 11’nin 1963-64 dönemiyle alakalı olduğunu kaydeden Nestoros, kazılarda 187 Kıbrıslı Türk’ün kimlik tespitinin yapıldığını belirtti.

Antropoloji Merkezi’nde, analiz edilmeyen, 19 gömü alanından çıkartılan yaklaşık 80 kişiye ait kalıntı bulunduğunu kaydeden Nestoros, şu anda yaklaşık 200 kişiye denk gelen genetik/ antropolojik analizin devam ettiğini söyledi.