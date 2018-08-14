Kaçak Tütüne Tutuklama Ve Ceza!

Larnaka Havaalanı’nda 6 bin 800 Euro değerinde kaçak nargile tütünü ele geçirildi.



Alithia ve Haravgi’nin haberine göre Atina’dan Larnaka Havaalanı’na giden Mısırlı 2 yolcunun bagajlarında yapılan kontrollerde piyasa değeri 6 bin 800 Euro olan 1 kilo ağırlığında 34 paket nargile tütününü ülkeye kaçak sokmaya çalıştıkları saptandı. Yakalanarak mahkemeye çıkarılan Mısırlılar hakkında 4 gün tutukluluk emri alındı.



Öte yandan Larnaka polisi tarafından yapılan rutin trafik kontrolleri sırasında 3 araçta çeşitli miktarda tütün tespit etti. Tütünleri Pile köyünden satın aldıklarını itiraf eden araç sahiplerine “gümrüksüz emtia bulundurmak, gümrük ödemekten kaçmak ve Yeşil Hat Tüzüğü’nü ihlal” suçlamasıyla ceza kesildi. Tütünler de Larnaka Havaalanı’na götürülerek, memurlarına teslim edildi.



