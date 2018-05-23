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İngiltere “Argonot 2018”e çok daha kalabalık katılıyor

“Sivillerin savaş olmayan Levant kuşağından (Avrupa literatüründe X. yüzyıldan başlayarak Akdeniz’in doğu kıyılarındaki ülkelere verilen isim) bölgeye tahliyesi” senaryosu ile bugün ve yarın Larnaka’da fiili bölümü icra edilecek “Argonot 2018” kod isimli uluslararası tatbikata, 40’ın üzerinde ülkenin aktif veya gözlemci olarak katılmakta olduğu haber verildi.

İngiltere “Argonot 2018”e çok daha kalabalık katılıyor

“Sivillerin savaş olmayan Levant kuşağından (Avrupa literatüründe X. yüzyıldan başlayarak Akdeniz’in doğu kıyılarındaki ülkelere verilen isim) bölgeye tahliyesi” senaryosu ile bugün ve yarın Larnaka’da fiili bölümü icra edilecek “Argonot 2018” kod isimli uluslararası tatbikata, 40’ın üzerinde ülkenin aktif veya gözlemci olarak katılmakta olduğu haber verildi.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 07:32
İngiltere “Argonot 2018”e çok daha kalabalık katılıyor

“Sivillerin savaş olmayan Levant kuşağından (Avrupa literatüründe X. yüzyıldan başlayarak Akdeniz’in doğu kıyılarındaki ülkelere verilen isim) bölgeye tahliyesi” senaryosu ile bugün ve yarın Larnaka’da fiili bölümü icra edilecek “Argonot 2018” kod isimli uluslararası tatbikata, 40’ın üzerinde ülkenin aktif veya gözlemci olarak katılmakta olduğu haber verildi.
Fileleftheros ve Alithia, İngiliz Yüksek Komiserliği açıklamasını kaynak göstererek, arama-kurtarma ve çok sayıda sivilin Güney Kıbrıs’a tahliyesinin canlandırılacağı tatbikata İngiltere’nin bu yılbugüne kadarkinden çok daha kalabalık katılacağını yazdı.
Habere göre, Yüksek Komiser Yardımcısı Ian Wing imzasını taşıyan açıklamada, İngiliz katılımcılar arasında, İngiltere Sınır Muhafaza biriminden 3 yetkili, Dışişleri Bakanlığı’ndan bir grup, çevik kuvvet biriminden 4 yetkili ile Kriz Yönetimi Birimi’nin Kıdemli Planlama uzmanı bulunuyor.
İngiliz Yüksek Komiserliği’nden iki konsolosluk yetkilisi ve Uluslararası Kalkınma Bakanlığı’ndan yetkililerin bulunacağı, tatbikatın olabildiğince gerçekçi icra edilebilmesi maksadıyla Ada’da yaşayan İngilizlerden 20 de gönüllünün yer alacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:
“Bu yıl ilk kez İngiliz Donanması ‘HMS Echo’ katılım gösterecek, üslerdeki silahlı kuvvet mensupları da tatbikata katkı koyacak. Kıbrıs ile kriz yönetimindeki işbirliğimizin güçlendirilmesine devam edilecek.”

RMMO ALBAYINDAN AĞIR ELEŞTİRİ

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Fileleftheros, RMMO Subaylar Derneği Başkanı Albay Hristos Psaras’ın, Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in de katıldığı cumartesi günkü yıllık dernek toplantısında, sert bir üslupla RMMO’daki olumsuzluklardan söz ettiğini, yeni bakana net mesajlar verdiğini bildirdi.
Habere göre, askerî kararların dernekten habersiz alındığına, Kıbrıs müzakerelerinde bir subay bulunmuyor olmasına dikkat çeken Psaras, Rum-Yunan ortak savunma doktrininin uygulanmasına dair ortak tatbikatların feshinin ciddi dezavantajlar getirdiğini vurguladı.
Psaras “caydırıcı güç” teriminin askeri literatüre uygun olmadığını da belirterek “dost veya düşman kuvvetler var, objektif hedef var. (Hedef) bizim için Girne’dir ve mülk takasından değil işgal altındaki toprakların kurtarılmasından söz ediyoruz. ‘Unutmuyorum’u unutmama sebebimiz budur. Savunma ve saldırı harekatları var, birazcık savunma yoktur” dedi, şu ifadeleri de kullandı:
“Bizim ne Kıbrıslı Türkleri Türklerden ayırma, ne de onlara vatandaşlarımız deme seçeneğimiz veya olanağımız var. Üniformaları, eğitimleri ve görevleri tamamen budur. Silah sistemleri bizim tarafa, meskûn bölgelerimize ve askerlerimize çevrilmiştir.”
 

Son Güncelleme: 23.05.2018 11:11
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