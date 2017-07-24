II. Hrisostomos: “Müzakereler Derhal Durdurulsun”

“ESPEN BARTH EIDE’NİN UZAKLAŞTIRILMASI TALEP EDİLSİN”

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos “Kıbrıs müzakerelerinin derhal durdurulması gerektiğini” söyledi ve Rum Yönetimi’nden, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin uzaklaştırılmasını talep etmesini istedi.

Alithia’nın “Başpiskopos: Müzakereler Derhal Durdurulsun” başlıklı haberine göre II. Hrisostomos “Derhal durdurulması ve başka bir ‘formda’ başlaması gerektiğini” savunduğu müzakerelerin “Gerçekten işleyebilir, sürdürülebilir, veto’nun olmadığı, doğru bir devlet kurmak için yapılması gerektiğini” de iddia etti. II. Hrisostomos “veto olacaksa, o zaman (devlet) işlemeyecek” iddiasında bulundu.

II. Hrisostomos dün RİK’e yaptığı açıklamada Eide’nin, müzakerelerin devamını istemesinin iyi olmadığı” görüşünü ortaya koyarak “Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın kendisine yönelttiği eleştirilerden sonra, biraz duyarlılık varsa, en azından uzaklaştırılmalı. Anlaşıldığı kadarıyla hedefleri var ve istediğini başarmak için (müzakerelerin) devamını istiyor” dedi.

“İKİ BÖLGELİ İKİ TOPLUMLU AMA FEDERASYON DEĞİL KONFEDERASYON”

“Kıbrıs sorununda olguların, çözümün, iki bölgeli iki toplumlu ama federasyon değil konfederasyon olacak şekilde geliştiği” kanaatini dile getiren II. Hrisostomos, “Türk tarafı doğru bir devleti başarmayı arzu ediyorsa, bunun için çalışsın. Aksi halde yıkılacak bir bina olacak ve kaosla karşı karşıya kalacağız. İstediğimiz devlet bu mu?” diye sordu.

II. Hrisostomos gelmiş geçmiş bütün Rum yönetimi başkanlarının Kıbrıs müzakerelerinde şu ana kadar kabul ettiklerinden ortaya çıkacak federasyonun sürdürülebilirliğini de sorguladı. “Türkiye Cumhurbaşkanı Zürih’in Türk tarafına verdiği bütün haklardan feragat ettiğini söylese bile, işgal askerleri çekilse ve Türkiye şu ana kadar gelmiş geçmiş bütün hükümetlerin müzakerelerde uzlaşılanlarını kabul etse ve federasyonun altına imza atsa bile” vurgusunu yaptı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e “Bu federasyon ayakta kalır mı” diye sorsa, alacağı cevabın “sürdürülebilir değil, yıkılacak” olacağı görüşünü de ortaya koyan II. Hrisostomos, bugüne kadar uzlaştıklarımızda samimi miyiz? Federasyon mu yapacağız, istediğimiz devlet bu mu?” diye sordu.

“CAHİL İSELER BİRAZ TARİH OKUSUNLAR”

Rum siyasilerin 1963 olaylarıyla ilgili söylemlerini de eleştiren II. Hrisostomos “Kıbrıs’ta 1963’te Türk isyanı vardı. Hükümetin yüksek kademelerinde bulunan bazı kişilerin, utanmadan Türkleri katlettik dediklerini, olanların toplumlararası karışıklık olduğunu söylediklerini üzüntüyle gözlemliyorum. 63’te Türk isyanı oldu ve bazıları cahil ise o zaman biraz tarih okuyup öğrensin. O zamanları yaşamayanların en azından tarih okumasını, öğrenip öyle konuşmasını istiyoruz” dedi.

Fileleftheros haberi “Başpiskopos Müzakerelerin Durdurulmasını İstiyor” başlığıyla aktardı.