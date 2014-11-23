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Hristodulidis: Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’de Geliştirilen Enerji Ve Diğer İşbirliklerinin Dışında Kalması

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Türkiye’nin, kısa zaman içerisinde çözüm olmaması durumunda,  Doğu Akdeniz’de geliştirilen enerji ve başka işbirliklerinin dışında kalma tehlikesinin bulunduğunu savundu.

Hristodulidis: Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’de Geliştirilen Enerji Ve Diğer İşbirliklerinin Dışında Kalması

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Türkiye’nin, kısa zaman içerisinde çözüm olmaması durumunda,  Doğu Akdeniz’de geliştirilen enerji ve başka işbirliklerinin dışında kalma tehlikesinin bulunduğunu savundu.

23 Kasım 2014 Pazar 08:19
Hristodulidis: Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’de Geliştirilen Enerji Ve Diğer İşbirliklerinin Dışında Kalması
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“ÜÇLÜ İŞBİRLİKLERİ TÜRKİYE’Yİ HEDEF ALMIYOR”

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Türkiye’nin, kısa zaman içerisinde çözüm olmaması durumunda,  Doğu Akdeniz’de geliştirilen enerji ve başka işbirliklerinin dışında kalma tehlikesinin bulunduğunu savundu.

Kathimerini gazetesine söyleşi veren Hristodulidis, söyleşisinde  Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde “meydan okumalarında” bulunduğunu ileri sürdü, Güney Kıbrıs’ın üçlü işbirliklerine ve hidrokarbon konularına değindi.

Hristodulidis, söyleşi sırasında ileri sürdükleri “Türkiye’nin meydan okumalarının”, Yunanistan’da gerçekleştirilecek olan   Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 3. toplantısı gündeminde olmasını beklediğini de ifade etti.

Hristodulidis, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’in önemli bir bölgesinde barbar gibi davrandığı” iddiasıyla Türkiye’nin bunu sonlandırması gerektiğini aksi takdirde, geliştirilmekte olan enerji ve işbirliklerinin dışında kalma tehlikesinin bulunduğunu  ileri sürdü.

BM, AB ve ABD’nin, ileri sürülen “Türkiye’nin MEB içerisindeki ihlallerine” ilişkin tutumlarını nasıl değerlendirdiği şeklindeki bir soru üzerine, Hristodulidis, uluslararası toplumun şu ana kadar olan genel tutumunun, tatmin edici olduğunu belirtti ve “bazı başkentlerdeki, kamu oyu önündeki tepkiler daha sert olabilirdi” ifadesini kullandı.

Kurumsal düzeyde AB’nin ve komşu ülkelerin tepkilerinden özellikle memnun olduklarını ifade eden Hristodulidis, BM’nin tepkisinin yeniden sorulması üzerine, BM’nin bilindik taktiğinin, uluslararası hukuk ve değerlerin korunmasında eşit mesafenin korunması şeklinde olduğunu anımsatırken BM’nin, BM üyesi ülkelerin egemenlik haklarının ihlal edilmesine ilişkin konularda net bir şekilde düşüncelerini ortaya koyduğunu ifade etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile olan yakın işbirliği ve ilişkinin sonuç getirip getirmediği şeklindeki bir soru üzerine Hristodulidis, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’in Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyaretin ve de Anastasiadis ile geliştirdiği şahsi ilişkinin,  iki ülke arasındaki ilişkilerin, ABD’nin Güney Kıbrıs için stratejik ortak şeklindeki açıklama ile doruğa çıkmasıyla gelişmesine önemli katkı sağladığını belirtti.

Bir soru üzerine Yunanistan’da, Aralık ayı başında gerçekleştirilecek olan  Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 3. toplantısı konusuna da değinen Hristodulidis, Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras’ın Güney Kıbrıs ziyareti esnasında bunun toplanacağından haberdar olduklarını, bu toplantıyı Ankara’ya doğru mesajların gönderilmesi fırsatı olarak gördüklerini ifade etti.

Samaras hükümeti ile işbirliği konusunda ise Hristodulidis, Samaras hükümeti ile mükemmel bir işbirliğinin, karşılıklı bilgilendirme ve koordinasyonun bulunduğunu belirtti.

KIBRISLI TÜRKLERİN DOĞAL GAZ PAYI

Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Kıbrıslı Türklerin doğal gazdan gelir elde edip etmeyeceği şeklindeki bir soru üzerine, Türkiye’nin, herhangi bir durumda, Kıbrıslı Türklerin haklarını korumak için MEB’i ihlal etmeyi ileriye götürmemesi gerektiğinin ilk başta açıklığa kavuşturulması gerektiğini iddia etti.

Kıbrıslı Türklerin de böyle bir şeye inanması gerektiğini söyleyen Hristoduldis, Kıbrıs sorunu çözüldüğü zaman Kıbrıslı Türklerin de bu zenginlikten faydalanacağını, bu konunun da defalarca dile getirildiğini ifade etti.

Hristodulidis sözlerinin devamında bu nedenden dolayı hidrokarbon ve enerji konusunun bugün çözüm için çok önemli ve güçlü bir teşviki teşkil ettiğine inandıklarını söyledi.

Doğal gazın taşınması konusunda Güney Kıbrıs’ın Mısır’daki terminalleri (doğal gaz sıvılaştırma) mi tercih ettiği veya Türkiye üzerinden boru hattı döşenmesi ihtimalini inceliyor mu şeklindeki bir soru üzerine Hristodulidis, tüm ihtimallerin incelenmekte olduğunu ve bu çerçevede işbirlikleri için hazır olduklarını belirtti.

Enerji konusunun, tüm bölge ülkelerini yakına getirmesinin mümkün olduğunu belirten Hristodulidis, Türkiye ile işbirliğinin, Kıbrıs sorununun çözümünden önce ortaya çıkmasının mümkün olmadığını savundu.

ÜÇLÜ İŞBİRLİKLERİ

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail işbirliğinin hangi alanları kapsadığı şeklindeki bir soru üzerine Hristodulidis, birçok ortak ilgi alanının bulunduğunu, bunlardan en önemlilerinin güvenlik, enerji, turizm ve ekonomi olduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır arasındaki işbirliğinin hedefine ilişkin bir soru üzerine Hristodulidis, bu işbirliğinin,  üç ülkenin halklarının yararına yönelik tüm düzeylerde üç ülke ilişkilerinin geliştirilmesini hedefleyen ortak değerler, ortak ilkeler ve ortak endişelere dayalı olduğunu da ifade etti.

Ankara’nın bu işbirliklerini “tesadüf” olarak addetmediğine yönelik bir soru üzerine Hristodulidis, bu tür işbirliklerinin bölgedeki istikrara katkı sağladığının herkes tarafından kabul edilen bir olgu olduğunu belirtti ve hiçbir durumda bu tür faaliyetlerin Türkiye aleyhine olarak algılanmaması gerektiğini söyledi.

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