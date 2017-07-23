Güney Kıbrıs:
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23 Temmuz 2017 Pazar 10:00

Hristodulidis: “Türkiye’nin AB Sürecindeki İlerlemesi Kıbrıs Sorununun Çözümünden Geçiyor”

Hristodulidis: 'Türkiye'nin AB Sürecindeki İlerlemesi Kıbrıs Sorununun Çözümünden Geçiyor”
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Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Türkiye’nin AB sürecindeki her türlü ilerlemenin Kıbrıs sorununun çözümünden geçtiğini, bu konuda AB üye ülkelerinin ortak anlayışa sahip olduklarını iddia etti.

Alithia gazetesinde yer alan söyleşisinde Rum Sözcü Nikos Hristodulidis, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde de bu koşula değindiğini iddia etti.

“(Türkiye’nin) Kıbrıslı Türkleri rehin tutmaya devam mı edeceği yoksa AB üyesi yeniden birleşmiş bir ülkede yaşamalarına izin mi vereceği konusunda kararın Türkiye’de olduğu” iddiasında bulunan Hristodulidis, Kıbrıslı Türklere ise, “mümkün olduğu düzeyde Türkiye’yle, nasıl bir gelecek istedikleri konusunda açıkça konuşmaları” çağrısı yaptı.

Hristodulidis, “Türkiye’nin çağdışı yaklaşımlarından vazgeçmesi durumunda kendilerinin çözüm çabasını sürdürmeye hazır olduklarını” da belirtti.

Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) haklarına ilişkin tezlerinin ise dayanaksız olduğunu öne süren Hristodulidis, bu durumun gerek bölgesel gerekse uluslar arası alanda gözden kaçmadığı iddiasında da bulundu.

EİDE’YE YANIT

Öte yandan Haravgi ve diğer gazeteler, Rum sözcünün BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin söyleşisine yanıt verdiğini ve Crans Montana zirvesinin başarısızlığının sebebinin Türkiye olduğunu iddia ettiğini yazdılar.

Habere göre Hristodulidis, zirvenin başarısızlığının sebebinin, Türkiye’nin garanti anlaşmaları, müdahale haklarının varlığı ve Türk askerinin adada kalıcı olmasında ısrar etmesi olduğunu iddia etti.

Hristodulidis, zirvede başarıya ulaşılamamasının sebebinden kimsenin kuşku duyamayacağı iddiasında da bulundu.

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