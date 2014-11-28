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Hristodulidis: "Dikkatli Olsun"

Rum Yönetimi Sözcüsü Nikos Hristodulidis “BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’in Rum tarafının tek yanlı hareket etmesi ve Kıbrıslı Türklerin haklarının ihlal edilmesi yaklaşımı” nedeniyle BM’yle irtibata geçeceklerini açıkladı.

Hristodulidis: "Dikkatli Olsun"

Rum Yönetimi Sözcüsü Nikos Hristodulidis “BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’in Rum tarafının tek yanlı hareket etmesi ve Kıbrıslı Türklerin haklarının ihlal edilmesi yaklaşımı” nedeniyle BM’yle irtibata geçeceklerini açıkladı.

28 Kasım 2014 Cuma 12:47
Hristodulidis:
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“TÜRKİYE’NİN MEB’DEKİ FAALİYETLERİNİ SADECE SAYIN EIDE HAKLI BULUYOR, DAHA DİKKATLİ OLMASI GEREKİR”

 Rum Yönetimi Sözcüsü Nikos Hristodulidis “BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’in Rum tarafının tek yanlı hareket etmesi ve Kıbrıslı Türklerin haklarının ihlal edilmesi yaklaşımı” nedeniyle BM’yle irtibata geçeceklerini açıkladı.

Rum radyosu Hristodulidis’in RİK’e yaptığı açıklamada “Sadece Sayın Eide Türkiye’nin MEB’deki faaliyetlerini haklı buluyor. Daha dikkatli olması gerekir” dediğini duyurdu.

Eide’nin sözlerinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in önünde söyledikleriyle hiçbir şekilde uymadığını da savunan Hristodulidis “BM ile irtibata geçeceğiz çünkü Genel Sekreter’in Danışmanı Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tek yanlı faaliyetlerinden söz etmesi sorun yaratıyor. Türkiye, Sayın Eide’nin söylediği gibi burada garantör güç olarak bulunmuyor” dedi.

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