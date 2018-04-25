Hristodulidis Cuma günü Lavrov ile görüşüyor

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in önümüzdeki Cuma günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşeceği haber verildi.



Başlangıçta 3–4 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan görüşmenin, bir hafta öne alındığını yazan Fileleftheros gazetesi, “elde edinilen bilgilere” göre önümüzdeki hafta yapılacak olan görüşmenin Moskova değil, Soçi kentinde yapılacağını ifade etti.





Hrsitodulidis’in Lavrov’la Moskova’da görüşebilmeleri için değişiklik yapılıp yapılamayacağını sorduğunu ve en nihayetinde görüşmenin Cuma günü yapılacağını kaydeden gazete, Hristodulidis ile Lavrov’un, görüşmede, iki ülkeyi, ikili ve uluslararası düzeyde ilgilendiren bütün konuları ele alacaklarını ifade etti.Gazete görüşmede Kıbrıs sorunu, Suriye meselesi, Moskova-AB ilişkileri aynı zamanda Rusya-Güney Kıbrıs ilişkilerinin ele alınacağını ekledi.