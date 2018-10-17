Her dört sürücüden üçü uyuşturucu tesiri altında araç kullanıyor

Güney Kıbrıs’ta son günlerde yapılan denetimlerde, her 4 sürücüden üçünün, uyuşturucu tesiri altında araç kullandığının ortaya çıktığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Rum polisinin verilerine dayanarak, narkotest sayesinde 9 ayda uyuşturucu tesiri altında araç kullanan 325 sürücü tespit edildiğini yazdı.
Haberde, uyuşturucu tesiri altında araç kullanan en fazla sürücünün Baf’ta tespit edildiği de kaydedildi.
Güney Kıbrıs’ta son günlerde yapılan denetimlerde, her 4 sürücüden üçünün, uyuşturucu tesiri altında araç kullandığının ortaya çıktığı bildirildi.