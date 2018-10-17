Her dört sürücüden üçü uyuşturucu tesiri altında araç kullanıyor

Güney Kıbrıs’ta son günlerde yapılan denetimlerde, her 4 sürücüden üçünün, uyuşturucu tesiri altında araç kullandığının ortaya çıktığı bildirildi.Fileleftheros gazetesi, Rum polisinin verilerine dayanarak, narkotest sayesinde 9 ayda uyuşturucu tesiri altında araç kullanan 325 sürücü tespit edildiğini yazdı.Haberde, uyuşturucu tesiri altında araç kullanan en fazla sürücünün Baf’ta tespit edildiği de kaydedildi.