Güneyde Kıbrıslı Türk Hırsızlıktan Yakalandı

Güneyde Aradip bölgesinde 19 yaşındaki bir Kıbrıslı Türk hırsızlıktan yakalandı.



Politis gazetesi KKTC’de yaşadığı belirtilen Kıbrıslı Türk’ün, Aradip bölgesinde çalıntı bir kamyonetle seyahat ederken tespit edildiğini yazdı.



Polis devriyesini fark eden Kıbrıslı Türkün hızını artırarak kaçmaya çalıştığını belirten gazete, Rizoelia-Trullon yolunda kamyonetin önünün kesilmesiyle Kıbrıslı Türkün hareket edemez hale getirildiğini aktardı.



Araçta yolcu olan iki kişinin koşarak kaçmayı başardığını, 19 yaşındaki Kıbrıslı Türkün ise yakalandığını aktaran gazete, dün mahkemeye çıkarılan ve hakkında 6 gün tutuklama kararı alınan Kıbrıslı Türkün, 29-30 Ağustos tarihinde işlenen hırsızlıklarla da ilişkisinin olduğunun saptandığını yazdı.



Haberinde, kamyonette çalıntı lastik ve jantların yüklü olduğu bilgisini veren gazete, Kıbrıslı Türkün, çalıntı malları satmak üzere KKTC’ye götürmeyi planladığının düşünüldüğünü aktardı.