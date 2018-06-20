Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye Turist Getirilmesinden Rum Esnafın Rahatsızlık Duyduğu Kaydedildi!

Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye günübirlik turlarla turist getirilmesinden, Rum esnafın rahatsızlık duyduğu kaydedildi.
Fileleftheros gazetesi, manşetten yer verdiği haberinde, her yıl olduğu gibi bu yıl da Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye yönelik turistik turların yoğun şekilde gerçekleştiğini, turistik bölgelerdeki orta ölçekli esnafın bu durumdan rahatsız olduğunu yazdı.
Bazı turizm acentelerinin KKTC’nin yiyecek içecek ve alışveriş bakımından Güney Kıbrıs’ın ünlü turistik semtleri ve şehirlerinden çok daha ucuz olduğu konusunda reklam yaptıklarını vurgulayan gazete, bu konuda dağıtılan bazı broşürlerin fotoğraflarına da haberinde yer verdi.