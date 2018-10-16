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Güney Kıbrıs’ta yaşanan polisiye olaylar

Güney Kıbrıs’ta yaşanan polisiye olaylar

16 Ekim 2018 Salı 08:34
Güney Kıbrıs’ta yaşanan polisiye olaylar

Güney Kıbrıs’ta meydana gelen adli olaylar, Rum basınında geniş yer buldu.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Baf’ta, geçtiğimiz Pazar günü, filmleri aratmayacak şekilde bir soygunun gerçekleştirildiğini yazdı.

Gazete,4 maskeli kişinin,  Baf’ın merkezinde bulunan 63 yaşındaki bir kadına ait eve, söz konusu ev sahibinin evde olduğu esnada girdiğini, ev sahibini ellerinden ve ayaklarından bağlayarak ağzını kapattıklarını ve evdeki para ve ziynet eşyalarını vermesi için kadını bıçakla tehdit ettiğini yazdı.

Habere göre, İngilizce konuşan 4 kişi evin yatak odasından 2 bin 500 Euro ve henüz değeri belirlenmeyen ziynet eşyası çaldı.

BIÇAKLAMA

Alithia gazetesi geçtiğimiz Pazar akşamı, Limasol’da meydana gelen olayda 48 yaşındaki Romanya uyruklu bir kişiyi bıçaklayan 64 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un polis tarafından tutuklandığını yazdı.

Olayın, Limasol’daki Kıbrıs Türk mahallesi olan İsmet Paşa Sokak’ta meydana geldiğini yazan gazete, 64 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un, aracını park ettiği yerde, sarhoş vaziyette ve elinde bıçak bulunduran 48 yaşındaki Romanyalıyı, elinde bulundurduğu bıçakla arabasının camını kırdığı gerekçesiyle, geri itmek isterken bıçakladığını belirtti.

Habere göre göğüs ve karaciğerinden yaralanan 48 yaşındaki Romanyalı, Limasol Genel Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis tarafından tutuklanan 64 yaşındaki Kıbrıslı Rum hakkında ise Limasol Kaza Mahkemesi tarafından 7 gün tutukluluk emri verildi.

KIBRISLI RUM SİDNEY’DE UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDI

Fileleftheros gazetesi Avustralya’nın Sidney kentinde yaşayan 36 yaşındaki iş insanı Kıbrıslı Rum Andrew Konstantinu’nun, polis tarafından evinde 3 kilo sıvı steroid, steroid şişeleri ve yüzlerce paket ilaç tespit edilmesi üzerine tutuklandığını yazdı.

Konstantinu’nun, polis operasyonu sırasında, içerisinde ilaçlarla dolu bir valizi evin   avlusuna attığını yazan gazete, söz konusu  Kıbrıslı Rum’un, 32 yaşındaki Rachel Carter ile evlendiği, 100 bin doların üzerindeki düğün nedeniyle de geçmişte medyayı bayağı bir meşgul ettiğini yazdı.

Son Güncelleme: 16.10.2018 11:41
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