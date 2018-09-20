Güney Kıbrıs’ta Kişi Başına Düşen Borç 72 Bin Euro

Güney Kıbrıs’ta kişi başına düşen borç miktarının 72 bin Euro’ya ulaştığı bildirildi.

Haravgi, Güney Kıbrıs’ın 1,5 milyar Euro’luk devlet tahvili çıkarmasının ardından kişi başına düşen borç miktarının 72 bin Euro olduğunu kaydetti.

Rum İstatistik Dairesi ve Merkez Bankası verilerine dayandırılan habere göre, Temmuz sonunda 21,64 milyar Euro olan kamu borcu, devlet tahvillerinin çıkarılmasının ardından 23,14 milyara yükseldi. Gazete, hane halkı ve işletmelerin borcuyla, toplam borç miktarının 60,68 milyar Euro olduğu belirtti.