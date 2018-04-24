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Güney Kıbrıs’ta bir cinayet daha işlendi

Güney Kıbrıs’ta geçen hafta işlenen, iki kişinin öldürüldüğü cinayetin yankıları sürerken, dün de Lefkoşa Rum Kesimi’ne bağlı “Aglantzia” (Eğlence) semtinde 80 yaşındaki emekli öğretmenin öldürüldüğü bildirildi.

Güney Kıbrıs’ta bir cinayet daha işlendi

Güney Kıbrıs’ta geçen hafta işlenen, iki kişinin öldürüldüğü cinayetin yankıları sürerken, dün de Lefkoşa Rum Kesimi’ne bağlı “Aglantzia” (Eğlence) semtinde 80 yaşındaki emekli öğretmenin öldürüldüğü bildirildi.

24 Nisan 2018 Salı 08:20
Güney Kıbrıs’ta bir cinayet daha işlendi

Güney Kıbrıs’ta geçen hafta işlenen, iki kişinin öldürüldüğü cinayetin yankıları sürerken, dün de Lefkoşa Rum Kesimi’ne bağlı “Aglantzia” (Eğlence) semtinde 80 yaşındaki emekli öğretmenin öldürüldüğü bildirildi.
Alithia gazetesi, yaşlı kadının kızı tarafından yatağında bağlı halde ve kanlar içerisinde bulunduğunu ve polisin, elde ettiği ilk bulgular ışığında, cinayetin eve giren hırsızlar tarafından işlenmiş olabileceği şüphesi üzerinde durduğunu yazdı.
Gazete, yaşlı kadının oğluyla birlikte ikamet ettiğini, kızının da yan evde, eşiyle birlikte yaşadığını kaydederken, olay günü kadının oğluyla kahvaltı yaptığını ve öğretmen olan oğlunun okula gittiğini; yaklaşık bir saat sonra da kızının, doktora götürmek için annesinin evine gittiğini ve annesini ölü bulduğunu belirtti.

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Haberde, ilk belirlemelere göre yaşlı kadının çantasında bulunan 500 Euro ile oğluna ait olan laptopun çalındığı ifade edildi.

BAF’TA İKİ KADINA ROTTWEILER SALDIRDI
Gazete, bir diğer haberinde de, Baf’ta önceki gün yürüyüş yapan 45 ve 79 yaşındaki iki kadının, tasmasız halde gezen rottweiler cinsi iki köpeğin saldırısına uğradıklarını ve yaralandıklarını kaydederek, köpeklerin sahibi olan 39 yaşındaki Rum’un gözaltına alındığını yazdı.
 

Son Güncelleme: 24.04.2018 11:36
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