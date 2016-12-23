Güney Kıbrıs:
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23 Aralık 2016 Cuma 09:39

Güney Kıbrıs’ın Nüfusu Yaşlanıyor

Güney Kıbrıs’ın nüfusunda yaşlıların oranında artış olduğu belirtildi.

Güney Kıbrıs'ın Nüfusu Yaşlanıyor
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Güney Kıbrıs’ın nüfusunda yaşlıların oranında artış olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum İstatistik Dairesi verilerine dayandırdığı haberinde, 2015 yılı sonunda Güney Kıbrıs’ın nüfusunun 848 bin 300 olduğunu kaydetti. Habere göre, nüfusun 412 bin 700’ü erkek, 435 bin 600’ü ise kadın.

2012’de Güney Kıbrıs’ta 865 bin 900 kişinin yaşadığına dikkat çekerek,  2015’te nüfusta düşüş olduğunu yazan gazete, bunun, ekonomik kriz nedeniyle yaşanan göçe bağlı olduğunu belirtti. Gazete, nüfusun 2014’te 847 bin olduğunu kaydetti.

Yaş dağılımına bakıldığında nüfusta yaşlanma olduğunun görüldüğünü belirten gazete, nüfusun yüzde 16,4’ünü 14 yaş ve altı, yüzde 15,1’ini ise 65 yaş ve üstündekilerin teşkil ettiğini belirtti.

Gazete, 65 yaş ve üstü nüfusun 2014 yılında yüze 14,2; 2013 yılında 13,9 ve 2012 yılında 13,2 olduğuna işaret ederek, bunun beklenen yaşam süresindeki artışa da bağlı olduğunu yazdı.

Habere göre, 15-64 yaş arasındaki nüfusun oranı ise 68,5’tir.

ULUSLARARASI SIĞINMA TALEBİNDE BULUNANLARA 147,4 MİLYON EURO’LUK YARDIM

Öte yandan, Alithia gazetesi, 2015 yılında Güney Kıbrıs’ta uluslararası sığınma talebinde bulunanlara 147,4 milyon Euro’luk yardım verildiğini bildirdi.

2014 yılında yapılan yardımın 172,8 milyon Euro olduğunu belirten gazete, 2015’te yapılan yardımın, 2014’e kıyasla, 25,4 milyon Euro’luk azalma olduğunu kaydetti.

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