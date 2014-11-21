Güney Kıbrıs’ın Askeri Gemi Alımı Resmi Ağızdan Teyit Edildi

“SAVAŞ GEMİSİ VE HAVA ARACI ALIMI İÇİN AYRILAN ÖDENEK, KAPARO OLARAK KULLANILACAK”

BİRİ AVRUPA ÜLKESİ OLMAK ÜZERE 2 ÜLKE İLE “BATI’NIN DENGELERİNİ BOZMADAN” ASKERİ İŞBİRLİĞİ

SAVUNMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 318 MİLYON EURO. SİLAHLANMA BÜTÇESİ 69 MİLYON EURO

Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis, bakanlığının gizli “Savunma Kalkanı” (silahlanma) bütçesinin ele alındığı dünkü Rum Meclisi Savunma Komitesi’nde, Rum yönetiminin sözde “münhasır ekonomik bölge” (MEB) merkezli “savunma kalkanı projelerini” anlattığı haber verildi.

Simerini “Hem Savaş Gemisi Hem Uçak... Lefkoşa’nın Askeri Gemi Satın Alma Kararı İlk Kez Resmî Ağızdan, Savunma Bakanı’nın Ağzından Teyit Edildi” başlığıyla verdiği haberinde Fokaidis’in, dünkü açıklaması ile gazetenin haberinin de doğrulandığını yazdı.

Gazete, özetle şunları kaydetti:

“Aslında ok yaydan çıktı. Daha erken olmazsa, 2015’te hükümetin Milli Muhafız Ordusu’nu iki adet son teknoloji açık deniz karakol gemisi ile takviye etme planını uygulama kararı kesinleştirilecek. MEB’deki gelişmeler ve komşu ülkelerle stratejik ilişkilerin yükselmesi nedeniyle savaş gemileri satın alımı çok zaruri görülüyor. Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak gazetemize ‘Bu nedenle bütçeye ilgili ödenek konuldu. Bu ödenek sembolik değil, kaparo olarak kullanılacak’ dedi.

Savunma Bakanı’nın dünkü bilgilendirmesi –malum nedenlerden dolayı- detaylı olmasa da henüz izlenecek prosedürlerle ilgili karar alınmadığı yolunda güvenilir bilgiler var. Buna göre, Kıbrıs’a iki askeri gemi satabilecekler arasında biri Yunanistan olmak üzere iki Avrupa ülkesi var. İsrail ile iki karakol gemisi için daha önce anlaşma yapıldı. Meclis’te bazı milletvekillerinin ‘hayır’ı ile onanması durdu ise de bu anlaşma siyasi nedenlerle görmezden gelinemez. Başkanlığın niyeti kimseyi, özellikle de Kıbrıs’ın müttefiklerini rahatsız etmeyecek bir karar almaktır.

MEB’İ HAVADAN DENETLEMEK İÇİN İNSANSIZ HAVA ARACI...

Kulağa her ne kadar abartılı gelse de, Savunma Bakanı, Savunma Kalkanı Bütçesi’nin görüşülmesi sırasında MEB’in havadan denetlenmesi için uçar imkânlar da satın alınması kararından söz etti.

Bu uçar imkanlarla, muhtemel takviyede, hava kuvvetinin bu imkanlara personel yerleştirmekteki aczinin dikkate alınacağını belirteceğiz. Bu, askerî konuları bilenler için, bütçede ilgili ödeneği de bulunan teçhizatın ne tür olduğunu açıklayan bir şeydir.

Yeni askerî teçhizat satın alımı Savunma Bakanı’nın faaliyetinin dayandığı iki ana ayaktan biridir. Öteki ise –komitede de söylendiği gibi- Lefkoşa’nın gerek bölge ülkeleri, gerekse oynayacak rolü olan Avrupalı olan-olmayan diğer ülkelerle imzaladığı veya imzalayacağı savunma ve/veya askeri anlaşmaların geliştirilme çabasıdır.

“BATI’NIN DENGELERİNİ BOZMADAN” ASKERİ İŞBİRLİĞİ...



Yayınlanamayacak detaylar konuşulmuş olsa da, şirketleri ikinci tur ruhsatlandırmada (MEB’te sondaj) müdahil olduğundan ilgisi artan bir Avrupa ülkesi ile savunma anlaşmasının önemli ölçüde gelişmesi konusu ayrı tutulabilir. Bunun paralelinde Kıbrıs için stratejik olan başka bir ülke ile, Batı’nın dengelerini bozmadan, birçok önemli anlaşma imzalanmasıyla ilgili hazırlıklar perde gerisinde devam ediyor.

Bu arada Milli Muhafız Ordusu Komutanı Korgeneral Basiakulis, komite karşısında konuşurken, İsrail’le kısa süre önce icra edilen ortak askeri tatbikat sırasında hava kuvvetlerinin önemli silah sistemleri başta olmak üzere silahlı kuvvetlerin cevap verme düzeyinden memnuniyet belirtti.

SAVUNMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 318, SİLAHLANMA BÜTÇESİ 69 MİLYON EURO

Edindiğimiz bilgiye göre, 2015 Savunma Kalkanı (silahlanma) bütçesi, Savunma Bakanlığı’nın, büyük bölümü işleyiş harcamalarına gidecek olan toplam 318 milyon Euro’luk bütçesinin sadece 69 milyon Euro’luk bölümünü oluşturuyor. Bütçenin görüşülmesi tamamlanmadı. Savunma Komitesi’nin 28 Kasım’daki olağanüstü birleşiminde devam edecek.”