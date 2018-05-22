Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Ermenistan Arasında Üçlü Görüşme Yapılacak

Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in, Ermenistan’ın başkenti Erivan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde, Ermenistan Meclis Başkanı Ara Babloyan ile bir araya geldiği belirtildi.



Şilluris’in Ermeni muhatabını, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Ermenistan arasındaki parlamentolar arası üçlü işbirliğine ilişkin çalışmaların ilerlediği konusunda bilgilendirdiğini yazan Fileleftheros gazetesi, Şilluris’in, Yunanistan Meclis Başkanı Nikos Vutsis’le, üçlü işbirliğine ilişkin bir ön çalışma yapıldığını söylediğini de aktardı.



Üç ülke arasındaki ilk görüşmenin Güney Kıbrıs’ta gerçekleşeceğini de yazan gazete, Şilluris’in Güney Kıbrıs’a döndüğü zaman, Yunanistan Meclis Başkanıyla gerçekleştireceği yeni görüşmede konunun tekrar masaya yatırılacağı konusunda, Ermeni heyetini bilgilendirdiğini söylediğini de kaydetti.



Gazeteye göre Ermenistan Meclis Başkanı Babloyan ise açıklamasında, Ermenistan’ın, Güney Kıbrıs’ın (Rum Meclisi’nin) kısa bir süre içerisinde, Avrupa Birliği (AB)-Ermenistan güçlendirilmiş ortaklık ilişkisini onaylamasını beklediğini belirtti.Haberde, önümüzdeki Sonbaharda, Güney Kıbrıs’ta sözde “Ermeni Soykırımıyla” ilgili bir sergi düzenlenmesinin planlandığı da ifade edildi.