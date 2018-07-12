Güney Kıbrıs İle Fransa Arasında Hava-Deniz Tatbikatı...

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun, Güney Kıbrıs ile Fransa arasında, “CYP/FRA-03/2018” adıyla gerçekleştirilen hava-deniz tatbikatı hakkındaki bilgi ve fotoğrafları basınla paylaştığı belirtildi.

Politis gazetesi; tatbikatın, iki ülke arasındaki savunma konularına ilişkin memorandumun uygulanması çerçevesinde icra edildiğini yazdı.

Gazete, yapılan açıklamaya dayanarak, tatbikatın; açık deniz karakol gemisi “Amiral İoannidis”, Exocet MM40 BLOCK2 sahil bataryaları, Fransız firkateyni unsurları, Agusta Westland-139 helikopterinin katılımıyla başarıyla icra edildiğini belirtti.

Haberde ayrıca RMMO’nun son yıllarda Avrupa ve bölge ülkeleriyle sıkça ortak tatbikatlara katıldığına da dikkat çekildi.

