Güney Kıbrıs İle Fransa Arasında Hava-Deniz Tatbikatı...

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun, Güney Kıbrıs ile Fransa arasında, “CYP/FRA-03/2018” adıyla gerçekleştirilen hava-deniz tatbikatı hakkındaki bilgi ve fotoğrafları basınla paylaştığı belirtildi.
Politis gazetesi; tatbikatın, iki ülke arasındaki savunma konularına ilişkin memorandumun uygulanması çerçevesinde icra edildiğini yazdı.
Gazete, yapılan açıklamaya dayanarak, tatbikatın; açık deniz karakol gemisi “Amiral İoannidis”, Exocet MM40 BLOCK2 sahil bataryaları, Fransız firkateyni unsurları, Agusta Westland-139 helikopterinin katılımıyla başarıyla icra edildiğini belirtti.
Haberde ayrıca RMMO’nun son yıllarda Avrupa ve bölge ülkeleriyle sıkça ortak tatbikatlara katıldığına da dikkat çekildi.
Rum Milli Muhafız Ordusu’nun, Güney Kıbrıs ile Fransa arasında, “CYP/FRA-03/2018” adıyla gerçekleştirilen hava-deniz tatbikatı hakkındaki bilgi ve fotoğrafları basınla paylaştığı belirtildi.