Genel Sekreter’in BM Barış Gücü Taslak Raporu Rum Basınında

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, BM Barış Gücü’nün görev süresinin altı ay daha uzatılmasını önerdiği rapor taslağı bir çok gazetenin manşetinde yer buldu.

“GUTERRES ELLERİNİ YIKIYOR, LİDERLERİ DERİN DÜŞÜNMEYE ÇAĞIRIYOR”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, BM Barış Gücü’nün görev süresinin altı ay daha uzatılmasını önerdiği rapor taslağı bir çok gazetenin manşetinde yer buldu.

Politis “Antonio Guterres Ellerini Yıkıyor… Liderleri ‘Derin Düşünmeye’ Çağırıyor… UNFICYP (BM Barış Gücü) Raporunda Çöküşe Basit Atıf Yapıyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde, BM Güvenlik Konseyi üyelerine pazartesi gecesi dağıtılan taslak raporda BM Barış Gücü’nün görev süresinin –bugünkü gücü ile 31 Ocak 2018’e kadar uzatılmasını önerdiğini yazdı.

Gazete Guterres’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e “derin düşünme” çağrısı yapmakla birlikte BM’nin liderlerin emrinde olmaya devam ettiğine vurgu yaptığını yazdı.

Haberde, bütün tarafların çok güçlü taahhüt ve katılımlarına rağmen uzun ve karmaşık bir müzakere turunun ardından konferansın sonuçsuz kapandığına işaret eden Guterres’in Crans Montana’daki çöküşün sorumlusunun kim olduğu konusunda pozisyon almadığı belirtildi.

Genel Sekreter’in Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin Güvenlik Konseyi’ne Crans Montana’da olup bitenler hakkında önümüzdeki günlerde bilgi vereceğini hatırlatan gazete “artık bütün olasılıklar açık” yorumunu yaptı.

Habere göre, Guterres’in, Güney Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türklere yapılan ırkçı saldırıların kovuşturulmasına, KKTC’de ise dini özgürlüklere saygı gösterilmesi gerektiğine işaret ettiği raporunda, Kasım 2015’te Kıbrıslı Türklere ait abralara yapılan saldırıya özellikle değinildi.

BM Barış Gücü’nün konuyla ilgili edindiği bilgiye işaret edilerek, olaya karışmakla suçlanan birçok Rum’un yargılanmasıyla ilgili mahkeme sürecinin sonbahara ertelendiği kaydedilen taslak raporda “Bu tür davaların net çözülmesi iki toplum arasında güven inşa edilmesine hizmet edecek ve Kıbrıs’ta bu tür eylemlere müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayacak” denildi.

Taslak raporda, Karpaz’da yaşayan Rumlarla ilgili herhangi bir olay olmadığı, BM Barış Gücü yetkililerinin Rum tarafında yaşayan Kıbrıslı Türklerin sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere erişimi konusunda Larnaka, Limasol ve Baf’taki yetkililerle işbirliği yaptığına işaret edilirken Limasol’da Türkçe eğitim veren okul açılması konusunda herhangi bir gelişme olmadığına işaret edildi.

KKTC polisi ile Rum polisinin, geçen ocak ayında Pile’de yıllardır faaliyet gösteren 8 kaçak kumarhaneye BM Barış Gücü eşliğinde gerçekleştirdiği eşzamanlı baskınların da örnek gösterildiği raporda, bu operasyonlar sonucunda kapatılan 8 kumarhanenin, şartlar değişmediği için yeniden açıldığı kaydedildi.

Manşet haberine “Guterres Raporu Eyleme Teşvik Ediyor” başlığını atan Haravgi, Cenevre konferansının ardından iki tarafın görüşmelere çeşitli düzeylerde devam etmesine karşın Rum meclisinin 1950 tarihli Yunanistan’la Enosis Plebisiti’nin devlet okullarında anılması kararı nedeniyle 16 Şubat-11 Nisan 2017’ye kadar boşluk yaşandığına işaret edildiğini yazdı.

Alithia manşet haberini “Ben Buradayım!... Guterres’den, UNFICYP Rapor Taslağı Aracılığıyla İki Lidere Mesaj… Derin Düşünmelerini İstiyor ve Prosedürün Kaderinin Ellerinde Olduğunu İletiyor” başlık ve spotlarıyla verdi.