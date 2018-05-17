Fransız Eski Bakan Güney Kıbrıs’ta Temaslarda Bulunacak!

Fransa’nın eski başbakanlarından, eski Dışişleri Bakanı ile Avrupa Konuları bakanı Laurent Fabius’un, 18–19 Mayıs tarihlerinde Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceği belirtildi.



Fransa’da Anayasa Konseyi Başkanlığı’nı yürütmekte olan Fabius’un “Akdeniz ve Orta Doğu’da İklim Değişikliği: Sorunlar ve Çözümler” konulu uluslararası bir toplantıya katılmak için Güney Kıbrıs’a gideceğini yazan Haravgi gazetesi, eski Fransız bakanın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le de bir araya geleceğini ekledi.



LEFKOŞA RUM KESİMİ KURAK İLAN EDİLDİ

Bu arada, Politis gazetesi, Rum Tarım Sigortası Örgütü’nün, Lefkoşa Rum kesiminin tüm bölgelerini, kuraklık vuran bölgeler olarak ilan ettiğini yazdı.

Kuraklığın tüm bölgedeki hububatı tahrip ettiğini yazan gazete, kısa zaman içerisinde tazminatların açıklanacağını ekledi.