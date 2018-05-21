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Fotiu: “Kayıp Şahıslar Komitesi’nin programı tehlikede”

Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, Kayıp Şahıslar Komitesi programının kritik noktaya geldiğini; KKTC’de yapılan kazılarda tespit edilen kayıp sayısının günden güne azaldığını ve artık, kimlik tespiti yapacak kalıntı bulamama tehlikesiyle karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Fotiu: “Kayıp Şahıslar Komitesi’nin programı tehlikede”

Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, Kayıp Şahıslar Komitesi programının kritik noktaya geldiğini; KKTC’de yapılan kazılarda tespit edilen kayıp sayısının günden güne azaldığını ve artık, kimlik tespiti yapacak kalıntı bulamama tehlikesiyle karşı karşıya olunduğunu söyledi.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 08:01
Fotiu: “Kayıp Şahıslar Komitesi’nin programı tehlikede”

Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, Kayıp Şahıslar Komitesi programının kritik noktaya geldiğini; KKTC’de yapılan kazılarda tespit edilen kayıp sayısının günden güne azaldığını ve artık, kimlik tespiti yapacak kalıntı bulamama tehlikesiyle karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesine söyleşi veren Fotiu, komitenin programının ilerleyebilmesindeki “anahtarın” Türkiye’de olduğunu iddia ederek, Türkiye’ye arşivlerini açması ve kayıpların tespit çalışmalarını kolaylaştırması için çağrıda bulundu.

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Kayıp ailelerinin yaşadığı trajediye son verilmesi gerektiğini vurgulayan Fotiu, Türkiye’nin bir an önce bu konudaki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

KKTC’de Maronit köyleriyle ilgili yapılan son açıklamalara rağmen, somut bir adım atılmadığını iddia eden Fotiu, KKTC makamlarının yaptığı şeyin yeni oldu-bittiler yaratmak olduğunu ve imaj oyunları yapıldığını öne sürdü.

Fotiu, geçtiğimiz aylarda KKTC Hükümeti’nin, KKTC’de yaşayan Rum ve Maronitlere yapılan yardımlara getirdiği gümrük uygulamasını kaldırmasının akabinde, yardımların düzenli şekilde yapılmaya devam edildiğini söyledi.

Son Güncelleme: 21.05.2018 11:25
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