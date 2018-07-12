banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
89481
ALTIN
194.534
DOLAR
4.8513
STERLİN
6.4030
EURO
5.6624
Ercan'dan çıkış yapamadı
ERCAN'DAN ÇIKIŞ YAPAMADI
58 bin Sterlin’i cebe indirdi
58 BİN STERLİN'İ CEBE İNDİRDİ
Yine uyuşturucu
YİNE UYUŞTURUCU
Geri gelip teslim oldu
GERİ GELİP TESLİM OLDU
banner282

Fotiu, İngiliz Yüksek Komiseri İle Görüştü!

Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlardan Sorumlu Komiser Fotis Fotiu, İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie ile görüşerek, İngiltere’nin kayıplar konusuna katkıda bulunmasını istedi.

Fotiu, İngiliz Yüksek Komiseri İle Görüştü!

Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlardan Sorumlu Komiser Fotis Fotiu, İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie ile görüşerek, İngiltere’nin kayıplar konusuna katkıda bulunmasını istedi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 08:47
Fotiu, İngiliz Yüksek Komiseri İle Görüştü!

Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlardan Sorumlu Komiser Fotis Fotiu, İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie ile görüşerek, İngiltere’nin kayıplar konusuna katkıda bulunmasını istedi.
Fileleftheros gazetesi, Fotiu ile Lillie’nin Brexit nedeniyle İngiltere’de yaşayan Rumların karşılaştığı sorunlar konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını ve Fotiu’nun Lillie’ye, İngiltere’nin kayıpların akıbetinin belirlenmesi için Türkiye’ye baskı yapması gerektiğini söylediğini yazdı.
Gazete, Fotiu ile Lillie’nin KKTC’de yaşayan Rum ve Maronitlerin yaşadığı zorlukları da görüştüklerini kaydetti.
 

banner288
Son Güncelleme: 12.07.2018 11:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis “Crans Montana’da kalınan yerden devam” beklentisi içinde
Anastasiadis “Crans Montana’da kalınan yerden devam” beklentisi içinde
Güney Kıbrıs’ta Kamuda Çalışanların Sayısı...
Güney Kıbrıs’ta Kamuda Çalışanların Sayısı...
Rum Dışişleri Bakanlığı Sosyal Medyada Daha Aktif Rol Alacak...
Rum Dışişleri Bakanlığı Sosyal Medyada Daha Aktif Rol Alacak...
İnşaat Sektöründe Her 3 Krediden İkisi Batık!
İnşaat Sektöründe Her 3 Krediden İkisi Batık!
Mari Patlamasında Ölenler İçin Anma Töreni Yapıldı!
Mari Patlamasında Ölenler İçin Anma Töreni Yapıldı!
Şilluris, Mısır Parlamento Heyeti İle Bir Araya Geldi!
Şilluris, Mısır Parlamento Heyeti İle Bir Araya Geldi!
Güney Kıbrıs İle Fransa Arasında Hava-Deniz Tatbikatı...
Güney Kıbrıs İle Fransa Arasında Hava-Deniz Tatbikatı...
Güney Kıbrıs İle İsrail Arasında Su Ve Yangın Söndürme Alanlarında İş Birliği!
Güney Kıbrıs İle İsrail Arasında Su Ve Yangın Söndürme Alanlarında İş Birliği!
“Kooperatiflerin KKTC’deki Eski Taşınmazları Ne Olacak?” Sorusu Gündemde!
“Kooperatiflerin KKTC’deki Eski Taşınmazları Ne Olacak?” Sorusu Gündemde!
AGİT Sözlüğüne Yönelik Tepkiler Devam Ediyor Sözlük Rum Meclisi’ne Gidiyor...
AGİT Sözlüğüne Yönelik Tepkiler Devam Ediyor Sözlük Rum Meclisi’ne Gidiyor...

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim