Fotiu, İngiliz Yüksek Komiseri İle Görüştü!

Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlardan Sorumlu Komiser Fotis Fotiu, İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie ile görüşerek, İngiltere’nin kayıplar konusuna katkıda bulunmasını istedi.

Fileleftheros gazetesi, Fotiu ile Lillie’nin Brexit nedeniyle İngiltere’de yaşayan Rumların karşılaştığı sorunlar konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını ve Fotiu’nun Lillie’ye, İngiltere’nin kayıpların akıbetinin belirlenmesi için Türkiye’ye baskı yapması gerektiğini söylediğini yazdı.

Gazete, Fotiu ile Lillie’nin KKTC’de yaşayan Rum ve Maronitlerin yaşadığı zorlukları da görüştüklerini kaydetti.

