Fotiu ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen İle Görüştü

Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun, Washington’da,ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen ile biraraya geldiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ABD’de yaşayan Rumların örgütlü bulunduğu “Kıbrıs Mücadelesi Dünya Koordinasyon Komitesi”nin (PSEKA) 34’üncü kongresine katılmak için Washington’da bulunan Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen ile Çarşamba günü biraraya geldiğini yazdı.

Gazete, bir diplomatik kaynağa dayanarak Fotiu ile Cohen arasındaki görüşmenin, çözüme ilişkin çabalarda durgunluk olduğu Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler ile Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini kapsadığını belirtti.

Habere göre Fotiu, Kıbrıs Rum tarafının, müzakerelere, “Ankara’nın, provokasyon faaliyetlerinin ve uzlaşmaz tutumunun sonlandırılması” önkoşuluyla, Guterres çerçevesine ilişkin olarak kaldığı noktadan tekrar başlamaya hazır olduğunu ileri sürdü.

Fotiu, Güney Kıbrıs’ın, ABD’nin Doğu Akdeniz’deki güvenilir ortağı olarak kalmaya devam edeceğini de belirtti.



Kayıplar konusunu da gündeme getiren Fotiu, gelişmelerin, Türkiye’nin bilgi paylaşımında bulunmayı ve arşivleri paylaşmayı ret etmesi nedeniyle, dönüm noktasında bulunduğunu savundu.Fotiu, Cohen’den, ABD’nin Kıbrıs sorununun bu insani boyutuyla işbirliği yapmasına devam etmesini ve Türkiye’ye yönelik baskıda bulunmasını talep etti.Gazete Fotiu’nun görüşme sırasında,ileri sürdükleri KKTC’deki kiliselerin ve kültürel mirasın tahrip edilmesini, Kuzey’de yaşayan Rumlar ve okullara ilişkin sorunlarıda gündeme getirdiğini yazdı.Habere göre Fotiu ayrıca Dışişleri Komitesi Başkanı Ed Royce ve milletvekili John Sarbanes gibi ABD kongresi yetkilileriyle de görüşme fırsatı buldu.