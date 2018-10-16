Fatih’in İlk Sondajı 29 Ekim’de Haberi Rum Basınında

Türkiye’nin Fatih sondaj gemisinin Doğu Akdeniz’deki ilk sondaj çalışmasına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda, Alanya açıklarında başlayacağı haberi, Rum basınında yer buldu.

Fileleftheros “‘Fatih’ İşe Başlıyor… Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki İlk Sondajı 29 Ekim’de Başlayacak… Kıbrıs ve Yunanistan BM’den Önleyici Tedbir İstedi” başlıklı haberinde Cumhuriyet Halk Partisi Enerji Komisyonu ve Petrol Mühendisleri Odası Enerji Politikaları Çalışma Grubu Başkanı Necdet Pamir’in Sputnik’e yaptığı değerlendirmeden alıntılara yer verdi.

Gazete Sputnik’in haberinde yer verdiği Rum İstihbarat Teşkilatı (KİP) eski başkanlarından Andreas Pendaras’ın, Türkiye’nin Kıbrıs kıyıları yakınında sondaj yapmaya kalkışması halinde “ciddi bir kriz olacağı” iddiası yanında Rum yönetimi ve Yunanistan’ın halihazırda “bazı girişimlerde bulunduğu” açıklamasını da öne çıkardı.

Haberi Haravgi “Türkiye’nin Akdeniz’deki İlk Sondajı 29 Ekim’de”, Alithia “Türkiye… Sondajla Milli Bayram” başlığıyla aktardı.

